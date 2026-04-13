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Así cerró el dólar en los bancos argentinos este lunes 13 de abril

El mercado cambiario mostró variaciones mixtas: en bancos hubo bajas y estabilidad, el blue subió y el MEP bajó durante la jornada de este lunes.

En bancos hubo bajas y estabilidad: Nación retrocedió y Santa Fe quedó sin cambios.En bancos hubo bajas y estabilidad: Nación retrocedió y Santa Fe quedó sin cambios.
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El dólar cerró con comportamiento dispar entre bancos y segmentos paralelos. El blue terminó al alza, mientras que el MEP tuvo bajas.

Así cerró el dólar

En Banco Nación, la divisa cerró en $1.340 para la compra y $1.390 para la venta, con baja de 0,36% y spread de $50. En Banco Provincia de Buenos Aires, terminó en $1.335 y $1.385, con caída de 0,72% y spread de $50.

En Banco Santa Fe, el dólar finalizó en $1.350 para la compra y $1.400 para la venta, sin variación porcentual y spread de $50. En ICBC, cerró en $1.335 y $1.390, con descenso de 0,71% y spread de $55.

En Banco Bica, la cotización quedó en $1.350 para la compra y $1.405 para la venta, sin cambios porcentuales y spread de $55. En Banco Entre Ríos, terminó en $1.410 y $1.460, con variación de 0,00% y spread de $50.

En BBVA Banco Francés, la cotización cerró en $1.340 para la compra y $1.390 para la venta, con baja de 0,71% y spread de $50. En Banco Hipotecario, finalizó en $1.340 y $1.380, con caída de 0,72% y spread de $40.

DOLARES, DOLAR, DOLLAR, DOLLAR, DAME DOLLA, DOLAR, BILLETE, CASH,El MEP cayó 0,75% y terminó en $1.411,54, con spread de $1,24.

Dólar MEP

El MEP cerró con una baja de 0,75%: $1.410,30 para la compra y $1.411,54 para la venta. El spread fue de $1,24, con retrocesos de $11,30 y $10,61 en cada punta frente al registro previo.

DOLARES, DOLAR, DOLLAR, DOLLAR, DAME DOLLA, DOLAR, BILLETE, CASH,El dólar blue subió 0,72% y cerró en $1.400, con spread de $15.

Dólar blue

El dólar blue subió 0,72% y terminó en $1.385 para la compra y $1.400 para la venta. El spread quedó en $15, con un avance de $10 en ambas puntas respecto de la referencia anterior.

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