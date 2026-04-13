El dólar cerró con comportamiento dispar entre bancos y segmentos paralelos. El blue terminó al alza, mientras que el MEP tuvo bajas.
Así cerró el dólar en los bancos argentinos este lunes 13 de abril
El mercado cambiario mostró variaciones mixtas: en bancos hubo bajas y estabilidad, el blue subió y el MEP bajó durante la jornada de este lunes.
Así cerró el dólar
En Banco Nación, la divisa cerró en $1.340 para la compra y $1.390 para la venta, con baja de 0,36% y spread de $50. En Banco Provincia de Buenos Aires, terminó en $1.335 y $1.385, con caída de 0,72% y spread de $50.
En Banco Santa Fe, el dólar finalizó en $1.350 para la compra y $1.400 para la venta, sin variación porcentual y spread de $50. En ICBC, cerró en $1.335 y $1.390, con descenso de 0,71% y spread de $55.
En Banco Bica, la cotización quedó en $1.350 para la compra y $1.405 para la venta, sin cambios porcentuales y spread de $55. En Banco Entre Ríos, terminó en $1.410 y $1.460, con variación de 0,00% y spread de $50.
En BBVA Banco Francés, la cotización cerró en $1.340 para la compra y $1.390 para la venta, con baja de 0,71% y spread de $50. En Banco Hipotecario, finalizó en $1.340 y $1.380, con caída de 0,72% y spread de $40.
Dólar MEP
El MEP cerró con una baja de 0,75%: $1.410,30 para la compra y $1.411,54 para la venta. El spread fue de $1,24, con retrocesos de $11,30 y $10,61 en cada punta frente al registro previo.
Dólar blue
El dólar blue subió 0,72% y terminó en $1.385 para la compra y $1.400 para la venta. El spread quedó en $15, con un avance de $10 en ambas puntas respecto de la referencia anterior.