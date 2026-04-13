El dólar abrió este viernes 10 de abril 2026 con mínimas variaciones a nivel general en los bancos argentinos.
En vivo: así cotiza el dólar hoy, lunes 13 de abril, en Argentina
La divisa mantuvo la leve tendencia bajista registrada durante la semana pasada, tanto en los valores mostrados por los distintos bancos de la Argentina como en en el blue y el MEP.
En tanto, el blue y el MEP continúan la tendencia con leves bajas.
La cotización del dólar en cada banco
Banco Entre Ríos: $1.410,00 para la compra y $1.460,00 para la venta.
Banco Santa Fe: $1.350,00 para la compra y $1.400,00 para la venta.
ICBC: $1.345,00 para la compra y $1.400,00 para la venta.
Banco Bica: $1.350,00 para la compra y $1.405,00 para la venta.
BBVA Banco Francés: $1.350,00 para la compra y $1.400,00 para la venta.
Banco Nación: $1.345,00 para la compra y $1.395,00 para la venta.
Así cerró el dolar el viernes
En Banco Nación, la divisa cerró en $1.345 para la compra y $1.395 para la venta.
En el Banco Provincia de Buenos Aires, finalizó en $1.345 y $1.395.
En Banco Santa Fe, el dólar se sostuvo en $1.350 para la compra y $1.4100 para la venta.
En ICBC, cerró la jornada en $1.345 y $1.400.
En Banco Bica, la cotización quedó en $1.365 para la compra y $1.420 para la venta.
En Banco Entre Ríos, terminó en $1.410 y $1.460.
El MEP cerró $1.414,36 para la compra y $1.414,97 para la venta.
El dólar blue $1.365 para la compra y $1.385 para la venta.