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En vivo: así cotiza el dólar hoy, lunes 13 de abril, en Argentina

La divisa mantuvo la leve tendencia bajista registrada durante la semana pasada, tanto en los valores mostrados por los distintos bancos de la Argentina como en en el blue y el MEP.

Así cotiza el dólar.Así cotiza el dólar.
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El dólar abrió este viernes 10 de abril 2026 con mínimas variaciones a nivel general en los bancos argentinos.

En tanto, el blue y el MEP continúan la tendencia con leves bajas.

10:10 / Lun. 13.04.2026

La cotización del dólar en cada banco

Banco Entre Ríos: $1.410,00 para la compra y $1.460,00 para la venta.

Banco Santa Fe: $1.350,00 para la compra y $1.400,00 para la venta.

ICBC: $1.345,00 para la compra y $1.400,00 para la venta.

Banco Bica: $1.350,00 para la compra y $1.405,00 para la venta.

BBVA Banco Francés: $1.350,00 para la compra y $1.400,00 para la venta.

Banco Nación: $1.345,00 para la compra y $1.395,00 para la venta.

08:51 / Lun. 13.04.2026

Así cerró el dolar el viernes

En Banco Nación, la divisa cerró en $1.345 para la compra y $1.395 para la venta.

En el Banco Provincia de Buenos Aires, finalizó en $1.345 y $1.395.

En Banco Santa Fe, el dólar se sostuvo en $1.350 para la compra y $1.4100 para la venta.

En ICBC, cerró la jornada en $1.345 y $1.400.

En Banco Bica, la cotización quedó en $1.365 para la compra y $1.420 para la venta.

En Banco Entre Ríos, terminó en $1.410 y $1.460.

El MEP cerró $1.414,36 para la compra y $1.414,97 para la venta.

El dólar blue $1.365 para la compra y $1.385 para la venta.

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