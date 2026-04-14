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En vivo: así cotiza el dólar hoy, martes 14 de abril, en Argentina

El mercado cambiario mostró variaciones mixtas: en bancos hubo bajas y estabilidad, el blue subió y el MEP bajó durante la jornada del lunes.

Así cotiza el dólar.Así cotiza el dólar.
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El dólar abrió este martes 14 de abril 2026 con mínimas variaciones a nivel general en los bancos argentinos.

El blue y el MEP marcan variaciones mixtas.

11:02 / Mar. 14.04.2026

Cotización del MEP, blue y mayorista

Dólar Blue: $1.385,00 para la compra; $1.400,00 para la venta.

Dólar MEP: $1.398,18 para la compra; $1.398,87 para la venta.

Dólar mayorista: $1.341 para la compra; $1.350 para la venta.

10:18 / Mar. 14.04.2026

La cotización del dólar en cada banco

Banco Entre Ríos: $1.410,00 para la compra y $1.460,00 para la venta.

Banco Santa Fe: $1.350,00 para la compra y $1.400,00 para la venta.

ICBC: $1.335,00 para la compra y $1.390,00 para la venta.

Banco Bica: $1.340,00 para la compra y $1.395,00 para la venta.

BBVA Banco Francés: $1.340,00 para la compra y $1.390,00 para la venta.

Banco Nación: $1.335,00 para la compra y $1.385,00 para la venta.

09:00 / Mar. 14.04.2026

Así cerró el dolar el lunes

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