El dólar abrió este martes 14 de abril 2026 con mínimas variaciones a nivel general en los bancos argentinos.
En vivo: así cotiza el dólar hoy, martes 14 de abril, en Argentina
El mercado cambiario mostró variaciones mixtas: en bancos hubo bajas y estabilidad, el blue subió y el MEP bajó durante la jornada del lunes.
El blue y el MEP marcan variaciones mixtas.
Cotización del MEP, blue y mayorista
Dólar Blue: $1.385,00 para la compra; $1.400,00 para la venta.
Dólar MEP: $1.398,18 para la compra; $1.398,87 para la venta.
Dólar mayorista: $1.341 para la compra; $1.350 para la venta.
La cotización del dólar en cada banco
Banco Entre Ríos: $1.410,00 para la compra y $1.460,00 para la venta.
Banco Santa Fe: $1.350,00 para la compra y $1.400,00 para la venta.
ICBC: $1.335,00 para la compra y $1.390,00 para la venta.
Banco Bica: $1.340,00 para la compra y $1.395,00 para la venta.
BBVA Banco Francés: $1.340,00 para la compra y $1.390,00 para la venta.
Banco Nación: $1.335,00 para la compra y $1.385,00 para la venta.