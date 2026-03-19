Así cerró el dólar en los bancos argentinos este jueves 19 de marzo

El dólar cerró con movimientos dispares: en bancos prevaleció la estabilidad, con bajas puntuales en algunas pizarras, mientras que el blue terminó en $1.410 para la compra y $1.430 para la venta. El MEP, en tanto, cerró en $1.420,04 y $1.420,61.
El mercado cambiario mostró variaciones mixtas: en bancos hubo bajas puntuales, el blue bajó y el MEP también retrocedió durante la jornada de este jueves.
El dólar cerró con movimientos dispares: en bancos prevaleció la estabilidad, con bajas puntuales en algunas pizarras, mientras que el blue terminó en $1.410 para la compra y $1.430 para la venta. El MEP, en tanto, cerró en $1.420,04 y $1.420,61.
En Banco Nación, la divisa finalizó en $1.365 para la compra y $1.415 para la venta, sin cambios porcentuales y spread de $50. En Banco Provincia de Buenos Aires, terminó en $1.370 y $1.420, también con variación de 0,00% y spread de $50.
En Banco Santa Fe, el dólar cerró en $1.370 para la compra y $1.420 para la venta, con una baja de 0,35% y spread de $50. En ICBC, finalizó en $1.355 y $1.415, con caída de 0,70% y spread de $60.
En Banco Bica, la cotización quedó en $1.372 para la compra y $1.428 para la venta, sin variación porcentual y spread de $56. En Banco Entre Ríos, cerró en $1.410 y $1.460, con variación de 0,00% y spread de $50.
El MEP cerró con baja de 0,60%: $1.420,04 para la compra y $1.420,61 para la venta. El spread fue de $0,57, con retrocesos de $9,03 y $8,51 en cada punta respecto del registro previo.
El dólar blue bajó 0,35% y terminó en $1.410 para la compra y $1.430 para la venta. El spread se mantuvo en $20, con una caída de $5 en ambas puntas frente a la referencia anterior.