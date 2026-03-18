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Así cerró el dólar en los bancos argentinos este miércoles 18 de marzo

El mercado cambiario mostró variaciones mixtas: en bancos hubo estabilidad, el blue no registró cambios y el MEP subió durante la jornada de este miércoles.

En bancos predominó la estabilidad: Nación, Santa Fe e ICBC no variaron.En bancos predominó la estabilidad: Nación, Santa Fe e ICBC no variaron.
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El dólar cerró con una jornada de relativa estabilidad en bancos, mientras que el blue se mantuvo y el MEP subió.

Así cerró el dólar

En Banco Nación, la divisa cerró en $1.365 para la compra y $1.415 para la venta, sin cambios porcentuales y spread de $50. En Banco Provincia de Buenos Aires, terminó en $1.370 y $1.420, también con variación de 0,00% y spread de $50.

En Banco Santa Fe, el dólar finalizó en $1.375 para la compra y $1.425 para la venta, con variación de 0,00% y spread de $50. En ICBC, cerró en $1.365 y $1.425, sin cambios porcentuales y spread de $60.

En Banco Bica, la cotización quedó en $1.372 para la compra y $1.428 para la venta, con variación de 0,00% y spread de $56. En Banco Entre Ríos, terminó en $1.410 y $1.460, también con 0,00% y spread de $50.

Imágen ilustrativa Créditos:ReutersEl MEP avanzó 0,08% y terminó en $1.421,37, con spread de $0,40.

Dólar MEP

El MEP cerró en alza de 0,08%: $1.420,97 para la compra y $1.421,37 para la venta. El spread fue de $0,40, con subas de $0,76 y $1,12 en cada punta frente al registro previo.

Dolar hoy ReutersEl dólar blue cerró estable en $1.435, con spread de $20.

Dólar blue

El dólar blue terminó sin cambios porcentuales: $1.415 para la compra y $1.435 para la venta. El spread se mantuvo en $20, con precios estables respecto de la referencia anterior.

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