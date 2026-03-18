Así cerró el dólar en los bancos argentinos este miércoles 18 de marzo

El dólar cerró con una jornada de relativa estabilidad en bancos, mientras que el blue se mantuvo y el MEP subió.
El mercado cambiario mostró variaciones mixtas: en bancos hubo estabilidad, el blue no registró cambios y el MEP subió durante la jornada de este miércoles.
El dólar cerró con una jornada de relativa estabilidad en bancos, mientras que el blue se mantuvo y el MEP subió.
En Banco Nación, la divisa cerró en $1.365 para la compra y $1.415 para la venta, sin cambios porcentuales y spread de $50. En Banco Provincia de Buenos Aires, terminó en $1.370 y $1.420, también con variación de 0,00% y spread de $50.
En Banco Santa Fe, el dólar finalizó en $1.375 para la compra y $1.425 para la venta, con variación de 0,00% y spread de $50. En ICBC, cerró en $1.365 y $1.425, sin cambios porcentuales y spread de $60.
En Banco Bica, la cotización quedó en $1.372 para la compra y $1.428 para la venta, con variación de 0,00% y spread de $56. En Banco Entre Ríos, terminó en $1.410 y $1.460, también con 0,00% y spread de $50.
El MEP cerró en alza de 0,08%: $1.420,97 para la compra y $1.421,37 para la venta. El spread fue de $0,40, con subas de $0,76 y $1,12 en cada punta frente al registro previo.
El dólar blue terminó sin cambios porcentuales: $1.415 para la compra y $1.435 para la venta. El spread se mantuvo en $20, con precios estables respecto de la referencia anterior.