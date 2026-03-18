En vivo: así cotiza el dólar hoy, miércoles 18 de marzo, en Argentina

El dólar mostró variaciones entre los distintos segmentos del mercado. El MEP registró una leve suba y cerró en $1.423,47 para la compra y $1.423,87 para la venta, con un spread mínimo.
El dólar cerró con movimientos dispares entre bancos y los segmentos paralelos. El blue y el MEP subieron.
El dólar mostró variaciones entre los distintos segmentos del mercado. El MEP registró una leve suba y cerró en $1.423,47 para la compra y $1.423,87 para la venta, con un spread mínimo.
Por su parte, el dólar blue avanzó 0,70% y terminó en $1.415 para la compra y $1.435 para la venta, con una brecha de $20 tras subir $10 en ambas puntas.
Así cerró el dólar en los bancos: