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En vivo: así cotiza el dólar hoy, miércoles 18 de marzo, en Argentina

El dólar cerró con movimientos dispares entre bancos y los segmentos paralelos. El blue y el MEP subieron.

Semana de cierta estabilidad para el dólar en Argentina.Semana de cierta estabilidad para el dólar en Argentina.
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El dólar mostró variaciones entre los distintos segmentos del mercado. El MEP registró una leve suba y cerró en $1.423,47 para la compra y $1.423,87 para la venta, con un spread mínimo.

Por su parte, el dólar blue avanzó 0,70% y terminó en $1.415 para la compra y $1.435 para la venta, con una brecha de $20 tras subir $10 en ambas puntas.

Miércoles 18.03

10:05 La cotización del dólar en cada banco

  • Banco Entre Ríos: $1.410 para la compra; $1.460 para la venta.
  • Banco Santa Fe: $1.370 para la compra; $1.425 para la venta.
  • ICBC: $1.365 para la compra; $1.425 para la venta.
  • Banco Provincia: $1.370 para la compra; $1.420 para la venta.
  • Banco Nación: $1.365 para la compra; $1.415 para la venta.
  • Banco Bica: $1.372 para la compra; $1.428 para la venta.
  • BBVA Banco Francés: $1.370 para la compra; $1.420 para la venta.
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Miércoles 18.03

09:03 El valor del dólar al cierre del lunes

Así cerró el dólar en los bancos:

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