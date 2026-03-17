Así cerró el dólar en los bancos argentinos este martes 17 de marzo

El dólar cerró con movimientos dispares entre bancos y los segmentos paralelos. El blue y el MEP subieron.
El mercado cambiario mostró variaciones mixtas: en bancos hubo subas y bajas, el blue subió y el MEP también avanzó durante la jornada de este martes.
El dólar cerró con movimientos dispares entre bancos y los segmentos paralelos. El blue y el MEP subieron.
En Banco Nación, la divisa cerró en $1.370 para la compra y $1.420 para la venta, con alza de 0,35% y spread de $50. En Banco Provincia de Buenos Aires, en cambio, finalizó en $1.365 y $1.415, con baja de 0,35% y spread de $50.
En Banco Santa Fe, el dólar terminó en $1.370 para la compra y $1.425 para la venta, con variación de 0,00% y spread de $55. En ICBC, cerró en $1.365 y $1.425, con suba de 0,71% y spread de $60.
En Banco Bica, la cotización quedó en $1.372 para la compra y $1.428 para la venta, con alza de 0,63% y spread de $56. En Banco Entre Ríos, terminó en $1.410 y $1.460, sin cambios porcentuales y spread de $50.
El MEP cerró con una suba de 0,04%: $1.423,47 para la compra y $1.423,87 para la venta. El spread fue de $0,40, con avances de $3,03 y $0,50 en cada punta frente al registro previo.
Dólar blue
El dólar blue subió 0,70% y finalizó en $1.415 para la compra y $1.435 para la venta. El spread se mantuvo en $20, con un incremento de $10 en ambas puntas respecto de la referencia anterior.