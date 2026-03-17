#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Colón
Unión
Capibaras XV
Cotizaciones

Así cerró el dólar en los bancos argentinos este martes 17 de marzo

El mercado cambiario mostró variaciones mixtas: en bancos hubo subas y bajas, el blue subió y el MEP también avanzó durante la jornada de este martes.

En bancos hubo movimientos dispares: Bica subió e ICBC cerró con alza de 0,71%. Crédito: ReutersEn bancos hubo movimientos dispares: Bica subió e ICBC cerró con alza de 0,71%. Crédito: Reuters
Seguinos en
Por: 

El dólar cerró con movimientos dispares entre bancos y los segmentos paralelos. El blue y el MEP subieron.

Así cerró el dólar

En Banco Nación, la divisa cerró en $1.370 para la compra y $1.420 para la venta, con alza de 0,35% y spread de $50. En Banco Provincia de Buenos Aires, en cambio, finalizó en $1.365 y $1.415, con baja de 0,35% y spread de $50.

En Banco Santa Fe, el dólar terminó en $1.370 para la compra y $1.425 para la venta, con variación de 0,00% y spread de $55. En ICBC, cerró en $1.365 y $1.425, con suba de 0,71% y spread de $60.

En Banco Bica, la cotización quedó en $1.372 para la compra y $1.428 para la venta, con alza de 0,63% y spread de $56. En Banco Entre Ríos, terminó en $1.410 y $1.460, sin cambios porcentuales y spread de $50.

El MEP avanzó 0,04% y terminó en $1.423,87, con spread de $0,40.El MEP avanzó 0,04% y terminó en $1.423,87, con spread de $0,40.

Dólar MEP

El MEP cerró con una suba de 0,04%: $1.423,47 para la compra y $1.423,87 para la venta. El spread fue de $0,40, con avances de $3,03 y $0,50 en cada punta frente al registro previo.

Expectativa por los eventuales cambios en el dólar. Crédito: ReutersEl dólar blue subió 0,70% y cerró en $1.435, con spread de $20. Crédito: Reuters

Dólar blue

El dólar blue subió 0,70% y finalizó en $1.415 para la compra y $1.435 para la venta. El spread se mantuvo en $20, con un incremento de $10 en ambas puntas respecto de la referencia anterior.

Seguinos en
Sobre el Autor

#TEMAS:
Dólar Hoy
Dólar blue
Banco Nación
Banco Central
Puertonegocios

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro