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En vivo: así cotiza el dólar hoy, martes 17 de marzo, en Argentina

El dólar cerró el lunes con variaciones mixtas.

El blue subió 0,71% y se ubicó en $1.405 y $1.425, respectivamente.El blue subió 0,71% y se ubicó en $1.405 y $1.425, respectivamente.
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El dólar cerró la jornada del lunes con variaciones mixtas: mientras en bancos se registraron bajas, los tipos paralelos mostraron subas. El MEP avanzó 0,23% y finalizó en $1.419,99 para la compra y $1.420,55 para la venta. En tanto, el dólar blue subió 0,71% y se ubicó en $1.405 y $1.425, respectivamente.

Martes 17.03

11:12 Dólar blue, MEP y mayorista

Dólar blue: $1.405 para la compra; $1.425 para la venta.

Dólar MEP: $1.418,43 para la compra; $1.418,98 para la venta.

Dólar mayorista: $1.383,50 para la compra; $1.392,50 para la venta.

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Martes 17.03

10:11 La cotización del dólar en cada banco

Banco Entre Ríos: $1.410 para la compra; $1.460 para la venta.

Banco Santa Fe: $1.370 para la compra; $1.425 para la venta.

ICBC: $1.355 para la compra; $1.415 para la venta.

Banco Provincia: $1.365 para la compra; $1.415 para la venta.

Banco Nación: $1.365 para la compra; $1.415 para la venta.

Banco Bica: $1.372 para la compra; $1.428 para la venta.

BBVA Banco Francés: $1.370 para la compra; $1.420 para la venta.

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Martes 17.03

09:11 El valor del dólar al cierre del lunes

Así cerró el dólar en los bancos:

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