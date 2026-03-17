En vivo: así cotiza el dólar hoy, martes 17 de marzo, en Argentina

El dólar cerró la jornada del lunes con variaciones mixtas: mientras en bancos se registraron bajas, los tipos paralelos mostraron subas. El MEP avanzó 0,23% y finalizó en $1.419,99 para la compra y $1.420,55 para la venta. En tanto, el dólar blue subió 0,71% y se ubicó en $1.405 y $1.425, respectivamente.
Martes 17.03
11:12 Dólar blue, MEP y mayorista
Dólar blue: $1.405 para la compra; $1.425 para la venta.
Dólar MEP: $1.418,43 para la compra; $1.418,98 para la venta.
Dólar mayorista: $1.383,50 para la compra; $1.392,50 para la venta.
Martes 17.03
10:11 La cotización del dólar en cada banco
Banco Entre Ríos: $1.410 para la compra; $1.460 para la venta.
Banco Santa Fe: $1.370 para la compra; $1.425 para la venta.
ICBC: $1.355 para la compra; $1.415 para la venta.
Banco Provincia: $1.365 para la compra; $1.415 para la venta.
Banco Nación: $1.365 para la compra; $1.415 para la venta.
Banco Bica: $1.372 para la compra; $1.428 para la venta.
BBVA Banco Francés: $1.370 para la compra; $1.420 para la venta.
Martes 17.03
09:11 El valor del dólar al cierre del lunes
Así cerró el dólar en los bancos: