Así cerró el dólar en los bancos argentinos este lunes 16 de marzo

El dólar cerró con movimientos dispares: en bancos prevalecieron las bajas, mientras que el blue terminó con subas y el MEP también avanzó.
El mercado cambiario mostró variaciones mixtas: en bancos hubo bajas, el blue subió y el MEP también avanzó durante la jornada de este lunes.
El dólar cerró con movimientos dispares: en bancos prevalecieron las bajas, mientras que el blue terminó con subas y el MEP también avanzó.
En Banco Santa Fe, la divisa cerró en $1.370 para la compra y $1.425 para la venta, con una baja de 0,35% y spread de $55. En Banco Entre Ríos, terminó en $1.410 y $1.460, sin variación porcentual y spread de $50.
En Banco Provincia de Buenos Aires, el dólar finalizó en $1.370 para la compra y $1.420 para la venta, con variación de 0,00% y spread de $50. En ICBC, cayó a $1.355 y $1.415, con una baja de 2,08% y spread de $60.
En Banco Nación, la cotización cerró en $1.365 para la compra y $1.415 para la venta, con una baja de 0,35% y spread de $50.
En Banco Bica, finalizó en $1.364 y $1.419, con variación de 0,00% y spread de $55. En Banco Hipotecario, en tanto, cerró en $1.375 para la compra y $1.415 para la venta, con una suba de 0,35% y spread de $40.
En BBVA Banco Francés, la cotización cerró en $1.370 para la compra y $1.420 para la venta, con una baja de 0,35% y spread de $50.
El MEP cerró en alza de 0,23%: $1.419,99 para la compra y $1.420,55 para la venta. El spread fue de $0,56, con subas de $2,65 y $3,31 en cada punta respecto del registro previo.
El dólar blue subió 0,71% y terminó en $1.405 para la compra y $1.425 para la venta. El spread se mantuvo en $20, con un avance de $10 en ambas puntas frente a la referencia anterior.