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En vivo: así cotiza el dólar hoy, lunes 16 de marzo, en Argentina

El mercado cambiario abrió con variaciones respecto al viernes.

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El dólar cerró el pasado viernes 13 de marzo de 2026 a $1.360 para la compra y $1.410 para la venta, según la cotización oficial que a diario informa el Banco Nación. Es decir, terminó la jornada sin cambios. Por su parte, el MEP se vendía a $1.414 y la versión informal, popularmente conocida como "blue", se comercializaba en torno a los $1.410.

Lunes 16.03

09:16 El valor del dólar al cierre del viernes

Así cerró el dólar en los bancos:

Banco Macro: $1.370 para la compra; $1.415 para la venta.

Banco Santa Fe: $ 1.375 para la compra; $ 1.425 para la venta.

Banco Provincia (Bs.As.): $ 1.365 para la compra; $ 1.415 para la venta.

Banco Bica: $ 1.364 para la compra; $ 1.419 para la venta.

Banco Hipotecario: $ 1.370 para la compra; $ 1.410 para la venta.

Banco BBVA: $ 1.370 para la compra; $ 1.420 para la venta.

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