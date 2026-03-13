#HOY:

En vivo: así cotiza el dólar hoy, viernes 13 de marzo, en Argentina

El mercado cambiario mostró variaciones mixtas: en bancos subió el Oficial y el Mayorista. El MEP se vendía a $1.427 durante la jornada del jueves.

El dólar cerró este jueves 12 de marzo de 2026 a $1.365 para la compra y $1.415 para la venta, según la cotización oficial que a diario informa el Banco Nación. Es decir, terminó la jornada sin cambios. Por su parte, el MEP se vendía a $1.427 y la versión informal, popularmente conocida como "blue", se comercializaba en torno a los $1.420.


Viernes 13.03

10:13 La cotización del dólar en cada banco

Viernes 13.03

09:36 El valor del dólar al cierre del jueves

Banco Macro: $1.375 para la compra; $1.420 para la venta.

Banco Santa Fe: $ 1.380 para la compra; $ 1.435 para la venta.

Banco Provincia (Bs.As.): $ 1.370 para la compra; $ 1.420 para la venta.

Banco Bica: $ 1.373 para la compra; $ 1.430 para la venta.

Banco Hipotecario: $ 1.380 para la compra; $ 1.420 para la venta.

Banco BBVA: $ 1.375 para la compra; $ 1.425 para la venta.

