En vivo: así cotiza el dólar hoy, viernes 13 de marzo, en Argentina

El dólar cerró este jueves 12 de marzo de 2026 a $1.365 para la compra y $1.415 para la venta, según la cotización oficial que a diario informa el Banco Nación. Es decir, terminó la jornada sin cambios. Por su parte, el MEP se vendía a $1.427 y la versión informal, popularmente conocida como "blue", se comercializaba en torno a los $1.420.
Viernes 13.03
10:13 La cotización del dólar en cada banco
Viernes 13.03
09:36 El valor del dólar al cierre del jueves
Banco Macro: $1.375 para la compra; $1.420 para la venta.
Banco Santa Fe: $ 1.380 para la compra; $ 1.435 para la venta.
Banco Provincia (Bs.As.): $ 1.370 para la compra; $ 1.420 para la venta.
Banco Bica: $ 1.373 para la compra; $ 1.430 para la venta.
Banco Hipotecario: $ 1.380 para la compra; $ 1.420 para la venta.
Banco BBVA: $ 1.375 para la compra; $ 1.425 para la venta.