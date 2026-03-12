Así cerró el dólar en los bancos de Argentina, este jueves 12 de marzo de 2026

El dólar cerró este jueves 12 de marzo de 2026 a $1.365 para la compra y $1.415 para la venta, según la cotización oficial que a diario informa el Banco Nación. Es decir, terminó la jornada sin cambios.
La moneda estadounidense abrió la jornada en $1.415 y la cerró sin cambios. En tanto el MEP se vendía a $1.427. Por su parte, el "blue" se comercializaba en $ 1.420.
Por su parte, el MEP se vendía a $1.427 y la versión informal, popularmente conocida como "blue", se comercializaba en torno a los $1.420.
Banco Macro: $1.375 para la compra; $1.420 para la venta.
Banco Santa Fe: $ 1.380 para la compra; $ 1.435 para la venta.
Banco Provincia (Bs.As.): $ 1.370 para la compra; $ 1.420 para la venta.
Banco Bica: $ 1.373 para la compra; $ 1.430 para la venta.
Banco Hipotecario: $ 1.380 para la compra; $ 1.420 para la venta.
Banco BBVA: $ 1.375 para la compra; $ 1.425 para la venta.
El precio de la soja mantiene la tendencia al alza como consecuencia del movimiento global de los commodities por el impacto de la guerra en Medio Oriente.
Los contratos a mayo suben a US$451, mientras que a julio lo hacen a US$4569 y a noviembre a US$428.
La tendencia también incluye al trigo, que avanza más de 2%. A mayo vale US$221, a julio US$225 y a septiembre US$230, recuperándose de una baja previa.
Por su parte, el alza del maíz se acerca 2%. A mayo cotiza a US$182, a julio US$187 y a diciembre US$193,
Los precios internacionales del petróleo vuelven a subir este jueves, trepando hasta un 10% y regresando a la zona de los US$100, impulsados por la ofensiva de Irán en el estrecho de Ormuz que marca un recrudecimiento en la guerra con Estados Unidos e Israel.
El Brent, referencia para Europa, llegó a avanzar hasta 10% durante esta jornada, cotizando a 101 dólares por barril, para luego bajar levemente a US$98. Mientras que el crudo West Texas Intermediate (WTI) de referencia en Estados Unidos sube un 4,6% y alcanza los 91 dólares por barril.
Ambos índices de referencia se revalorizan más de un 60% en lo que va del 2026, pese a la rebaja de su precio en las últimas jornadas, que ahora se ve interrupida al retomar la senda alcista y cotizar cerca de sus máximos del año.
La señal de alerta en los mercados responde al ataque iraní a buques en el estrecho de Ormuz, la vía marítima estratégica por la que transita alrededor del 20% del suministro mundial de petróleo, que se encuentra bloqueada por el régimen.
Las agresiones contra barcos que navegan por la región se incrementan y en las últimas horas se reportaron dos petroleros atacados por proyectiles cerca del sur de Irak, lo que provocó incendios a bordo y la evacuación de las tripulaciones, dejando un muerto y varios desaparecidos.
De esta manera, el temor a una extensión del conflicto que siga afectando la circulación del petróleo vuelven a presionar los precios del crudo pese al plan de emergencia de la Agencia Internacional de la Energía de liberar 400 millones de barriles de petróleo de sus reservas, la mayor medida de este tipo en su historia.
En este marco, Estados Unidos anunció recientemente que liberará 172 millones de barriles de petróleo a partir de la próxima semana. Sin embargo, estas medidas no alcanzan a compensar el flujo de 20 millones de barrile diarios que han dejado de circular por el cierre de Ormuz.