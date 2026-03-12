RIGI y estabilidad: las claves para atraer capital extranjero al país que expusieron en Argentina Week
El economista Germán Rollandi analizó el encuentro que reúne a funcionarios, gobernadores y grandes fondos de inversión, donde se presentan sectores estratégicos del país y se busca generar confianza para impulsar proyectos de largo plazo.
Imagen ilustrativa. Vaca Muerta en Neuquén. Crédito: Fernando Nicola.
Durante esta semana se desarrolló en Estados Unidos el denominado “Argentina Week”, un evento que reunió a funcionarios nacionales, gobernadores y empresarios con grandes inversores internacionales con el objetivo de promover oportunidades de negocios en el país.
La iniciativa buscó mostrar el potencial de sectores estratégicos de la economía argentina y atraer capitales para proyectos de gran escala.
El encuentro encontró a representantes del gobierno nacional, mandatarios provinciales y referentes de áreas productivas como energía, minería, agroindustria y economía del conocimiento. Del lado estadounidense participan fondos de inversión y compañías multinacionales interesadas en analizar oportunidades de desarrollo.
El economista Germán Rollandi explicó que la propuesta apunta a posicionar al país como destino de inversiones en sectores clave. “Es una idea de vender Argentina a grandes inversores y empresas multinacionales”, señaló.
Atraercapital internacional
Según detalló Rollandi, el encuentro fue impulsado por distintos actores del sistema financiero y diplomático. “Fue organizado por la embajada argentina, JP Morgan y el Bank of America. Del lado norteamericano se juntaron los grandes inversores, los que tienen la plata”, explicó.
Por parte de Argentina participaron autoridades nacionales, gobernadores y representantes de sectores productivos con potencial de crecimiento: la mineria el petróleo y el agro. También se busca atraer capital hacia áreas vinculadas a la innovación tecnológica
Rollandi explicó que estas inversiones suelen desarrollarse a lo largo de varios años. “Recordemos que está el RIGI, donde ya hubo varias inversiones, pero son inversiones que van madurando en el tiempo. 10.000 millones de dólares no llegan de hoy a los próximos meses, van a llegar en los próximos años”, indicó.
Milei habla como parte del evento Semana Argentina en la sede de JPMorgan Chase & Co. Crédito: REUTERS.
Más allá del potencial económico del país, los inversores internacionales también analizan la estabilidad política y económica antes de decidir dónde colocar su capital. Según Rollandi, uno de los puntos centrales es la continuidad de las políticas económicas en el tiempo.
Asimismo destacó que la presencia de gobernadores en el evento busca transmitir una señal política hacia los mercados. “La idea de que haya 10 gobernadores no es menor. Se busca mostrar que estamos generando un consenso interno de que hay un cambio de rumbo”, explicó.
En ese contexto, también mencionó el análisis que realizan los inversores sobre la estabilidad futura del país. “El punto es qué está leyendo hoy la política argentina. Si el rumbo actual, con algunos ajustes, es el camino correcto o si el próximo gobierno puede hacer cambios muy radicales”, sostuvo.
Estabilidad
Para el economista, uno de los principales desafíos es consolidar la estabilidad económica durante varios años para generar confianza en los mercados.
Ernesto Talvi, padre de la estabilidad en la economía uruguaya.
Rollandi citó el ejemplo de Uruguay y las declaraciones del economista Ernesto Talvi sobre los procesos de estabilización. “La estabilidad no es de un día para el otro. Nosotros bajamos la inflación de 140 a 40 en dos años. Ahora, para bajarla de dos dígitos a uno le llevó cinco años a Uruguay”, explicó.
En esa línea, remarcó que la estabilidad macroeconómica por sí sola no garantiza crecimiento económico. “La estabilidad macroeconómica no garantiza el progreso. Hay que hacer políticas para que esa estabilidad se convierta en inversiones y en desarrollo humano, educación, salud y crecimiento económico”, concluyó.