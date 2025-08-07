Así cerró el dólar en los bancos argentinos este jueves 7 de agosto

Este jueves 7 de agosto, la jornada cambiaria mostró movimientos mixtos en bancos y mercados paralelos. El dólar blue subió $5 en ambas puntas, mientras que el MEP retrocedió casi un 0,50%. La volatilidad en los bancos fue generalizada, con fuertes bajas en algunas entidades.
Así cerró el dólar
Banco ICBC encabezó las bajas del día con una caída de $30 tanto en la cotización de compra como en la de venta, cerrando en $1.295/$1.336. En la misma línea, Banco Galicia retrocedió $15 en compra y $5 en venta, mientras que BBVA y Banco Provincia ajustaron $10 en ambas puntas.
Las cotizaciones en Banco Nación, Santander, Santa Fe y Entre Ríos también se retrajeron levemente, con recortes que oscilaron entre $5 y $10. Por su parte, Banco Macro mantuvo estables sus valores de la jornada anterior, con un spread de apenas $40 entre compra y venta.
El MEP cayó este jueves y achicó aún más su diferencia con el dólar oficial.
El MEP cerró en baja y achicó spread
El dólar MEP tuvo una jornada bajista: cerró a $1.329,91 para la compra y $1.330,30 para la venta, con un retroceso de $5,02 y $5,85 respectivamente. La variación fue de -0,44% y el spread entre ambas puntas se mantuvo en apenas $0,39, uno de los más bajos del sistema.
La jornada bancaria mostró fuertes bajas, con ICBC a la cabeza del recorte.
El blue volvió a subir en las cuevas
En el mercado informal, el dólar blue subió $5 en ambas puntas y cerró en $1.305 para la compra y $1.325 para la venta. La variación fue del 0,38%, con un spread de $20 que se mantiene estable en la city porteña.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.