En vivo: así cotiza el dólar este jueves 7 de agosto en los bancos de Argentina

El cierre del miércoles presentó caídas en el valor del dólar oficial dependiendo del banco y un descenso de $5 en el Blue. En el Nación subió a $1.350 para la venta y $1.300 para la compra, cifras en las que abre este jueves 7 de agosto.
Este miércoles siguieron las caídas del oficial y el Blue descendió $5.
