Así cerró el dólar en los bancos argentinos este miércoles 14 de enero

El mercado cambiario mostró variaciones mixtas: en los bancos hubo bajas y estabilidad, el blue subió y el MEP bajó durante la jornada de este miércoles.

Nación y BBVA cerraron en $1.480; Bica quedó en $1.495 para la venta.
El dólar cerró el miércoles con una dinámica partida: en bancos se combinó estabilidad con recortes puntuales, el blue subió y el MEP retrocedió. La rueda volvió a moverse bajo el esquema de bandas, una pieza central para la estrategia oficial de acumulación de reservas.

Así cerró el dólar

BBVA terminó en $1.430 para la compra y $1.480 para la venta, con variación negativa y spread de $50. El mismo cierre mostró Banco Nación y Banco Hipotecario, ambos en $1.430/$1.480, también con spread de $50.

ICBC sostuvo su pizarra en $1.435 para la compra y $1.485 para la venta, sin cambios y con spread de $50. Banco Provincia de Buenos Aires cerró en el mismo nivel ($1.435/$1.485), pero con baja diaria informada.

Banco Santa Fe y Banco Entre Ríos finalizaron en $1.435 para la compra y $1.485 para la venta, sin cambios y con spread de $50. Banco Bica se mantuvo como el más alto en venta: $1.436 y $1.495, con spread de $59.

El dólar tuvo una semana intensa: bajó 165 pesos de viernes a viernes.El MEP cayó 1,52% y cerró en $1.481,82 para la venta.

Dólar MEP

El dólar MEP cerró en $1.481,22 para la compra y $1.481,82 para la venta, con una caída de -1,52% y spread de $0,60. Con ese retroceso, el financiero quedó por debajo del blue y más cerca del rango medio de las pizarras bancarias.

"Durante este ciclo, las entidades consiguieron ampliar la diferencia entre activos y pasivos en torno a los 20.000 millones de dólares, consolidando una ganancia patrimonial que duplica el valor promedio de fines de 2023, lo que mejora, al menos transitoriamente, la situación patrimonial de los bancos", señala Trucco, coordinador del equipo económico de Demos. Foto: ArchivoEl blue subió a $1.515 para la venta y $1.495 para la compra, con spread de $20.

Dólar blue

El dólar blue subió y terminó en $1.495 para la compra y $1.515 para la venta, con una variación de +0,66% y spread de $20. El informal se despegó del MEP y volvió a ubicarse por encima del nivel mayorista de referencia del día.

