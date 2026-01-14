Así cerró el dólar en los bancos argentinos este miércoles 14 de enero

El dólar cerró el miércoles con una dinámica partida: en bancos se combinó estabilidad con recortes puntuales, el blue subió y el MEP retrocedió. La rueda volvió a moverse bajo el esquema de bandas, una pieza central para la estrategia oficial de acumulación de reservas.
Así cerró el dólar
BBVA terminó en $1.430 para la compra y $1.480 para la venta, con variación negativa y spread de $50. El mismo cierre mostró Banco Nación y Banco Hipotecario, ambos en $1.430/$1.480, también con spread de $50.
ICBC sostuvo su pizarra en $1.435 para la compra y $1.485 para la venta, sin cambios y con spread de $50. Banco Provincia de Buenos Aires cerró en el mismo nivel ($1.435/$1.485), pero con baja diaria informada.
Banco Santa Fe y Banco Entre Ríos finalizaron en $1.435 para la compra y $1.485 para la venta, sin cambios y con spread de $50. Banco Bica se mantuvo como el más alto en venta: $1.436 y $1.495, con spread de $59.
El MEP cayó 1,52% y cerró en $1.481,82 para la venta.
Dólar MEP
El dólar MEP cerró en $1.481,22 para la compra y $1.481,82 para la venta, con una caída de -1,52% y spread de $0,60. Con ese retroceso, el financiero quedó por debajo del blue y más cerca del rango medio de las pizarras bancarias.
El blue subió a $1.515 para la venta y $1.495 para la compra, con spread de $20.
Dólar blue
El dólar blue subió y terminó en $1.495 para la compra y $1.515 para la venta, con una variación de +0,66% y spread de $20. El informal se despegó del MEP y volvió a ubicarse por encima del nivel mayorista de referencia del día.