Así cerró el dólar en los bancos argentinos este miércoles 4 de febrero

El mercado cambiario cerró con un escenario mixto: el dólar en bancos se movió con estabilidad, mientras que las cotizaciones financieras y el paralelo terminaron la rueda al alza.
El mercado cambiario mostró variaciones mixtas: en bancos hubo estabilidad, el blue subió y el MEP también avanzó durante la jornada de este miércoles.
El mercado cambiario cerró con un escenario mixto: el dólar en bancos se movió con estabilidad, mientras que las cotizaciones financieras y el paralelo terminaron la rueda al alza.
En el Banco Santa Fe, la divisa se ubicó en $ 1.425,00 para la compra y $ 1.475,00 para la venta, con un spread de $ 50,00. En Banco Entre Ríos cerró a $ 1.410,00 y $ 1.460,00, con spread de $ 50,00.
En Banco Nación finalizó en $ 1.415,00 para la compra y $ 1.465,00 para la venta, con spread de $ 50,00. En Banco Provincia de Buenos Aires, cerró en $ 1.420,00 y $ 1.470,00, con spread de $ 50,00.
Por su parte, Banco Bica terminó en $ 1.421,00 para la compra y $ 1.479,00 para la venta, con spread de $ 58,00. En ICBC, la cotización quedó en $ 1.435,00 y $ 1.485,00, con spread de $ 50,00.
El dólar MEP cerró en $ 1.457,76 para la compra y $ 1.458,34 para la venta. En la jornada mostró una suba de 0,41% y mantuvo un spread de $ 0,58, dentro de un rango acotado.
El dólar blue finalizó en $ 1.435,00 para la compra y $ 1.455,00 para la venta. En el día anotó un avance de 0,34% y sostuvo un spread de $ 20,00, con la atención puesta en su diferencia frente a las cotizaciones financieras.