Así cerró el dólar en los bancos argentinos este miércoles 4 de febrero

El mercado cambiario mostró variaciones mixtas: en bancos hubo estabilidad, el blue subió y el MEP también avanzó durante la jornada de este miércoles.

El dólar en bancos cerró con estabilidad en la mayoría de las entidades relevadas.
El mercado cambiario cerró con un escenario mixto: el dólar en bancos se movió con estabilidad, mientras que las cotizaciones financieras y el paralelo terminaron la rueda al alza.

Así cerró el dólar

En el Banco Santa Fe, la divisa se ubicó en $ 1.425,00 para la compra y $ 1.475,00 para la venta, con un spread de $ 50,00. En Banco Entre Ríos cerró a $ 1.410,00 y $ 1.460,00, con spread de $ 50,00.

En Banco Nación finalizó en $ 1.415,00 para la compra y $ 1.465,00 para la venta, con spread de $ 50,00. En Banco Provincia de Buenos Aires, cerró en $ 1.420,00 y $ 1.470,00, con spread de $ 50,00.

Por su parte, Banco Bica terminó en $ 1.421,00 para la compra y $ 1.479,00 para la venta, con spread de $ 58,00. En ICBC, la cotización quedó en $ 1.435,00 y $ 1.485,00, con spread de $ 50,00.

El MEP terminó con suba diaria y spread reducido respecto de otras cotizaciones.

Dólar MEP

El dólar MEP cerró en $ 1.457,76 para la compra y $ 1.458,34 para la venta. En la jornada mostró una suba de 0,41% y mantuvo un spread de $ 0,58, dentro de un rango acotado.

El dólar blue cerró al alza y mantuvo una brecha acotada en el spread del día.

Dólar blue

El dólar blue finalizó en $ 1.435,00 para la compra y $ 1.455,00 para la venta. En el día anotó un avance de 0,34% y sostuvo un spread de $ 20,00, con la atención puesta en su diferencia frente a las cotizaciones financieras.

