Así cerró el dólar en los bancos argentinos este viernes 23 de enero

El mercado cambiario mostró variaciones mixtas: en bancos hubo leves subas, el blue bajó y el MEP bajó durante la jornada de este viernes.

El dólar cerró con una jornada de movimientos cortos: en bancos se vieron ajustes al alza en algunas entidades y estabilidad en otras, mientras el blue recortó y el MEP también terminó en baja. La rueda volvió a moverse con la referencia del esquema de bandas que enmarca la operatoria.

Así cerró el dólar

En Banco Nación el billete finalizó en $1.405 para la compra y $1.455 para la venta, con suba diaria y spread de $50. Banco Hipotecario calcó valores ($1.405/$1.455), también con suba y spread de $50.

BBVA cerró más arriba: $1.410 para la compra y $1.460 para la venta, con alza diaria y spread de $50. Banco Provincia de Buenos Aires terminó estable en $1.405/$1.455, con spread de $50.

En la región, Banco Entre Ríos se mantuvo sin cambios en $1.410/$1.460, con spread de $50. Banco Santa Fe se ubicó en $1.405 para la compra y $1.465 para la venta, con suba y spread de $60.

Banco Bica cerró estable en $1.408/$1.465, con spread de $57. ICBC quedó sin variación en $1.395 para la compra y $1.450 para la venta, con spread de $55.

Dólar MEP

El dólar MEP cerró en $1.462,76 para la compra y $1.463,33 para la venta, con una baja de 0,86% y spread de $0,57. Con esos valores, se sostuvo por debajo del blue y cerca del rango vendedor de varias pizarras bancarias.

Dólar blue

El dólar blue terminó en $1.465 para la compra y $1.485 para la venta, con una baja de 0,67% y spread de $20. En el cierre, quedó por encima del MEP y también por encima de las cotizaciones bancarias más extendidas.

