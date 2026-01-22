Así cerró el dólar en los bancos argentinos este jueves 22 de enero

El dólar cerró con mayoría de recortes en las pizarras bancarias, mientras el blue terminó estable y el MEP mostró un leve avance. La rueda volvió a leerse bajo el esquema de bandas, con el que el Gobierno busca ordenar el mercado y favorecer la acumulación de reservas.
Así cerró el dólar
En Banco Nación y BBVA, el dólar cerró en $1.400 para la compra y $1.450 para la venta, con baja diaria y spread de $50. Banco Hipotecario repitió valores ($1.400/$1.450) con el mismo spread.
Banco Provincia de Buenos Aires finalizó en $1.405 para la compra y $1.455 para la venta, también con recorte y spread de $50. En Banco Entre Ríos, en cambio, se mantuvo estable en $1.410/$1.460, con spread de $50.
Banco Santa Fe marcó un diferencial en la punta vendedora: $1.400 para la compra y $1.460 para la venta, con baja diaria y spread de $60. Banco Bica cerró en $1.408/$1.465, con baja y spread de $57.
ICBC terminó en $1.395 para la compra y $1.450 para la venta, sin cambios informados y spread de $55.
El blue cerró estable en $1.500 para la venta, con spread de $20.
Dólar MEP
El dólar MEP cerró en $1.460,02 para la compra y $1.460,43 para la venta, con una suba de 0,04% y spread de $0,41. Se ubicó por debajo del blue y en línea con el rango vendedor de las entidades que operaron más cerca de $1.450.
Dólar blue
El dólar blue terminó estable en $1.480 para la compra y $1.500 para la venta, con spread de $20. Con ese cierre, mantuvo la brecha respecto de la mayoría de las pizarras bancarias y se sostuvo por encima del MEP.