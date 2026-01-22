#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Unión
Colón
Cotizaciones

Así cerró el dólar en los bancos argentinos este jueves 22 de enero

El mercado cambiario mostró variaciones mixtas: en bancos hubo bajas, el blue se mantuvo y el MEP subió durante la jornada de este jueves.

Nación y BBVA vendieron a $1.450; Santa Fe lo hizo a $1.460.Nación y BBVA vendieron a $1.450; Santa Fe lo hizo a $1.460.
Seguinos en
Por: 

El dólar cerró con mayoría de recortes en las pizarras bancarias, mientras el blue terminó estable y el MEP mostró un leve avance. La rueda volvió a leerse bajo el esquema de bandas, con el que el Gobierno busca ordenar el mercado y favorecer la acumulación de reservas.

Así cerró el dólar

En Banco Nación y BBVA, el dólar cerró en $1.400 para la compra y $1.450 para la venta, con baja diaria y spread de $50. Banco Hipotecario repitió valores ($1.400/$1.450) con el mismo spread.

Banco Provincia de Buenos Aires finalizó en $1.405 para la compra y $1.455 para la venta, también con recorte y spread de $50. En Banco Entre Ríos, en cambio, se mantuvo estable en $1.410/$1.460, con spread de $50.

Banco Santa Fe marcó un diferencial en la punta vendedora: $1.400 para la compra y $1.460 para la venta, con baja diaria y spread de $60. Banco Bica cerró en $1.408/$1.465, con baja y spread de $57.

ICBC terminó en $1.395 para la compra y $1.450 para la venta, sin cambios informados y spread de $55.

El blue cerró estable en $1.500 para la venta, con spread de $20.El blue cerró estable en $1.500 para la venta, con spread de $20.

Dólar MEP

El dólar MEP cerró en $1.460,02 para la compra y $1.460,43 para la venta, con una suba de 0,04% y spread de $0,41. Se ubicó por debajo del blue y en línea con el rango vendedor de las entidades que operaron más cerca de $1.450.

Dólares devaluados, según las expectativas del REM 2026El blue cerró estable en $1.500 para la venta, con spread de $20.

Dólar blue

El dólar blue terminó estable en $1.480 para la compra y $1.500 para la venta, con spread de $20. Con ese cierre, mantuvo la brecha respecto de la mayoría de las pizarras bancarias y se sostuvo por encima del MEP.

Seguinos en
Sobre el Autor
Por: 

#TEMAS:
Dólar Hoy
Dólar blue
Banco Nación
Banco Central
Puertonegocios

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro