Así cerró el dólar en los bancos argentinos este viernes 24 de octubre

El dólar cerró la semana con una rueda marcada por la estabilidad en los bancos, una leve caída en el blue y un repunte moderado del MEP. Las pizarras oficiales mantuvieron cotizaciones similares a las de la jornada anterior, con pocas variaciones y spreads amplios que reflejan el clima de cautela en el mercado.
Así cerró el dólar
En el Banco Nación, la divisa subió levemente hasta $1.465 para la compra y $1.515 para la venta, con una variación del 0,66%. En contraste, el Banco Provincia cerró sin cambios, manteniéndose en $1.455 y $1.515, mientras que el Banco Galicia y el Santander Río registraron una baja del 0,33%, operando en los mismos valores.
El Banco Credicoop no presentó variaciones, mientras que el Banco Bica y el BBVA mantuvieron los mismos precios del jueves, con spreads entre $55 y $59. En tanto, el ICBC fue el de mayor diferencia entre puntas, con un spread de $75, operando en $1.435 para la compra y $1.510 para la venta.
Los bancos Santa Fe y Entre Ríos registraron la baja más significativa del día (-0,97%), con el dólar cotizando a $1.455 para la compra y $1.525 para la venta, un valor similar al del Banco Macro, que se mantuvo sin variaciones.
El MEP subió 0,50% y volvió a ubicarse por encima del blue. Foto: REUTERS
Dólar MEP
El dólar financiero volvió al terreno positivo y subió 0,50%, cerrando en $1.545,18 para la compra y $1.545,84 para la venta. Tras la caída de la jornada anterior, el MEP recuperó parte del terreno perdido y se consolidó nuevamente por encima del blue, con un spread mínimo de apenas $0,66.
El dólar blue cayó 0,33% y cerró la semana en $1.520.
Dólar blue
El dólar blue registró una leve baja del 0,33%, cerrando la semana en $1.500 para la compra y $1.520 para la venta. La brecha con el oficial se redujo levemente, mientras los operadores coinciden en que el mercado paralelo se estabiliza tras la volatilidad de mediados de mes.
