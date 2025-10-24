#HOY:

En vivo: así cotiza el dólar hoy viernes 24 de octubre en Argentina

El mercado cambiario mostró variaciones mixtas: en los bancos predominaron leves bajas, mientras que el blue y el MEP retrocedieron con fuerza durante la jornada de este jueves.

Expectativa por los eventuales cambios en el dólar. Crédito: Reuters
 12:03
 / 
Por: 

La semana pasada cerró con descensos leves en el dólar oficial dependiendo del banco, situación similar para el Blue. En el Nación se sostuvo a $1.505 para la venta y $1.455 para la compra, cifras en las que abre este viernes 24 de octubre.

Minuto a minuto

Viernes 24.10

09:11 Así abre el Blue

El dólar “blue” se ofrecerá a $ 1.505 y $ 1.525 para ambas cotizaciones. En tanto, el MEP lo hará en $ 1.533 y el Contado con Liquidación en $ 1.551.

Viernes 24.10

08:58 La cotización del dólar en cada banco al cierre del jueves

Dólar Hoy
Dólar blue

