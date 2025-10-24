En vivo: así cotiza el dólar hoy viernes 24 de octubre en Argentina

La semana pasada cerró con descensos leves en el dólar oficial dependiendo del banco, situación similar para el Blue. En el Nación se sostuvo a $1.505 para la venta y $1.455 para la compra, cifras en las que abre este viernes 24 de octubre.
El mercado cambiario mostró variaciones mixtas: en los bancos predominaron leves bajas, mientras que el blue y el MEP retrocedieron con fuerza durante la jornada de este jueves.
El dólar “blue” se ofrecerá a $ 1.505 y $ 1.525 para ambas cotizaciones. En tanto, el MEP lo hará en $ 1.533 y el Contado con Liquidación en $ 1.551.
