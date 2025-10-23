En vivo: así cotiza el dólar hoy jueves 23 de octubre en Argentina

La semana pasada cerró con aumentos leves en el dólar oficial dependiendo del banco, mientras que el Blue continuó el avance. En el Nación se sostuvo a $1.515 para la venta y $1.465 para la compra, cifras en las que abre este jueves 23 de octubre.
El mercado cambiario mostró variaciones mixtas: en bancos hubo leves subas y descensos puntuales, mientras que el blue y el MEP cerraron con pequeñas alzas durante la jornada de este miércoles.
El dólar “blue” se ofrecerá a $ 1.530 y $ 1.550 para ambas cotizaciones. En tanto, el MEP lo hará en $ 1.591 y el Contado con Liquidación en $ 1.612.
