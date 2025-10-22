En vivo: así cotiza el dólar hoy miércoles 22 de octubre en Argentina

La semana pasada cerró con aumentos en el dólar oficial dependiendo del banco, mientras que el Blue avanzó con más fuerza. En el Nación se sostuvo a $1.515 para la venta y $1.465 para la compra, cifras en las que abre este miércoles 22 de octubre.
El mercado cambiario mostró variaciones mixtas: en los bancos hubo leves subas, mientras que el blue y el MEP volvieron a subir con fuerza durante la jornada de este martes.
El dólar “blue” se ofrecerá a $ 1.525 y $ 1.545 para ambas cotizaciones. En tanto, el MEP lo hará en $ 1.591 y el Contado con Liquidación en $ 1.607.
