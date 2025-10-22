#HOY:

En vivo: así cotiza el dólar hoy miércoles 22 de octubre en Argentina

El mercado cambiario mostró variaciones mixtas: en los bancos hubo leves subas, mientras que el blue y el MEP volvieron a subir con fuerza durante la jornada de este martes.

Imagen ilustrativa. Crédito: Reuters
 12:31
Por: 

La semana pasada cerró con aumentos en el dólar oficial dependiendo del banco, mientras que el Blue avanzó con más fuerza. En el Nación se sostuvo a $1.515 para la venta y $1.465 para la compra, cifras en las que abre este miércoles 22 de octubre.

Minuto a minuto

Miércoles 22.10

09:27 Así abre el Blue

El dólar “blue” se ofrecerá a $ 1.525 y $ 1.545 para ambas cotizaciones. En tanto, el MEP lo hará en $ 1.591 y el Contado con Liquidación en $ 1.607.

Miércoles 22.10

09:24 La cotización del dólar en cada banco al cierre del martes

