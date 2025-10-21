#HOY:

En vivo: así cotiza el dólar hoy martes 21 de octubre en Argentina

El mercado cambiario mostró variaciones mixtas: en bancos hubo leves subas, el blue volvió a subir y el MEP acompañó con un incremento moderado durante la jornada de este lunes.

La semana pasada cerró con variaciones diversas en el dólar oficial dependiendo del banco, mientras que el Blue avanzó. En el Nación se sostuvo a $1.485 para la venta y $1.435 para la compra, cifras en las que abre este martes 21 de octubre.

Minuto a minuto

Martes 21.10

10:05 Arrancó la segunda rueda de la semana

El Banco Nación informó que el precio oficial del dólar en la apertura de la jornada es de $1445 para la compra; $1495 para la venta.

Martes 21.10

09:34 Así abre el Blue

El dólar “blue” se ofrecerá a $ 1.485 y $ 1.505 para ambas cotizaciones. En tanto, el MEP lo hará en $ 1.552 y el Contado con Liquidación en $ 1.569.

Martes 21.10

08:59 La cotización del dólar en los bancos al cierre del lunes

