En vivo: así cotiza el dólar hoy martes 21 de octubre en Argentina

La semana pasada cerró con variaciones diversas en el dólar oficial dependiendo del banco, mientras que el Blue avanzó. En el Nación se sostuvo a $1.485 para la venta y $1.435 para la compra, cifras en las que abre este martes 21 de octubre.
El mercado cambiario mostró variaciones mixtas: en bancos hubo leves subas, el blue volvió a subir y el MEP acompañó con un incremento moderado durante la jornada de este lunes.
La semana pasada cerró con variaciones diversas en el dólar oficial dependiendo del banco, mientras que el Blue avanzó. En el Nación se sostuvo a $1.485 para la venta y $1.435 para la compra, cifras en las que abre este martes 21 de octubre.
El Banco Nación informó que el precio oficial del dólar en la apertura de la jornada es de $1445 para la compra; $1495 para la venta.
El dólar “blue” se ofrecerá a $ 1.485 y $ 1.505 para ambas cotizaciones. En tanto, el MEP lo hará en $ 1.552 y el Contado con Liquidación en $ 1.569.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.