Argentina y Estados Unidos firman un acuerdo de estabilización cambiaria por 20.000 millones de dólares

El comunicado del swap fue compartido este lunes a primera hora, luego de las declaraciones de Donald Trump.

Scott Bessent, secretario del Tesoro de Estados Unidos y Luis Caputo, ministro de Economía en uno de los encuentros del mes de octubre en Washington.
 13:00
Por: 

La Argentina y Estados Unidos anunciaron la firma de un swap de monedas por 20.000 millones de dólares para garantizar el pago de la deuda nacional, según un comunicado de este lunes 20 de octubre.

“El Banco Central de la República Argentina (BCRA) anuncia la suscripción de un acuerdo de estabilización cambiaria con el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, por un monto de hasta US$ 20.000 millones”, señaló la entidad que preside Santiago Bausili.

El parte oficial señala que “el objetivo de este acuerdo es contribuir a la estabilidad macroeconómica de la Argentina, con especial énfasis en preservar la estabilidad de precios y promover un crecimiento económico sostenible”.

Añade que “el acuerdo establece los términos y condiciones para la realización de operaciones bilaterales de swap de monedas entre ambas partes”.

El titular del BCRA, Santiago Bausili, explicó que la potencial demanda de salida desde el peso hacia el dólar ante un desarme de los controles cambiarios no estaría dada ni en las pymes que necesiten importar, ni en la necesidad de ahorro de las personas, sino en empresas multinacionales que tienen retenidos saldos de dividendos.El titular del BCRA, Santiago Bausili.

Según la información del gobierno argentino, “estas operaciones permitirán al BCRA ampliar el conjunto de instrumentos de política monetaria y cambiaria disponible, incluyendo el fortalecimiento de la liquidez de sus reservas internacionales, en línea con las funciones de regulación establecidas en su Carta Orgánica”.

“Este acuerdo forma parte de una estrategia integral que refuerza la política monetaria de la Argentina y fortalece la capacidad del Banco Central para responder ante condiciones que puedan derivar en episodios de volatilidad en los mercados cambiario y de capitales”, concluyó el parte oficial.

(251014) -- WASHINGTON, 14 octubre, 2025 (Xinhua) -- El presidente estadounidense, Donald Trump (i), da la bienvenida al presidente argentino, Javier Milei, en la Casa Blanca, en Washington, D.C., Estados Unidos, el 14 de octubre de 2025. (Xinhua/Hu Yousong) (jg) (ra) (vf)El presidente estadounidense, Donald Trump (i), da la bienvenida al presidente argentino, Javier Milei, en la Casa Blanca. Crédito: Xinhua/Hu Yousong

La información difundida este lunes por la mañana no precisa datos esenciales como tramos, activaciones, plazos o intereses que conlleva este acuerdo de intercambio de monedas.

El principal objetivo es mostrarles a los inversores que Argentina contará con los fondos necesarios para pagar los abultados vencimientos de deuda en moneda extranjera que debe afrontar el país en los próximos meses.

Las conversaciones por el swap llevan varias semanas y la confirmación se conoce en un momento clave dado que faltan solo cinco ruedas para las elecciones del 26 de octubre y el mercado financiero sigue inquieto por la falta de definiciones.

La ratificación se conoció a media hora de que se inicien las operaciones financieras de este lunes y luego de las declaraciones de Donald Trump, presidente de Estados Unidos, que generaron revuelo al afirmar que "Argentina está luchando por su vida. ¿Entienden lo que eso significa? No tienen dinero, no tienen nada, están luchando muy duro para sobrevivir. Si puedo ayudarlos a sobrevivir en un mundo libre... me agrada el presidente de Argentina. Creo que está tratando de hacer lo mejor que puede".

Argentina's President Javier Milei addresses U.S. President Donald Trump before their lunch in the Cabinet Room at the White House in Washington, D.C., U.S., October 14, 2025. REUTERS/Jonathan ErnstJavier Milei y Donald Trump y sus equipos el 14 de octubre. Crédito: REUTERS/Jonathan Ernst

Este tipo de respaldo busca que se produzca una fuerte baja del Riesgo País para que el gobierno pueda volver a los mercados de deuda. Es el cuarto intento en ese sentido, luego de dos acuerdos con el FMI y las intervenciones directas del Tesoro en el mercado de cambios.

La duda de los inversores pasa por el régimen cambiario que habrá luego de las elecciones, las cuales no se despejan con operaciones de este tipo.

Acuerdo Bcra Tesoro Estados Unidos by El Litoral

