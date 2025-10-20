Expectativas

El dólar abre el lunes con tensión: los mercados miran a Washington y al plan Trump-Milei

Tras una semana de alta demanda y subas en todos los segmentos, el dólar inicia este lunes bajo la lupa de los inversores. La visita de Javier Milei a Washington, su encuentro con Donald Trump y el llamado “Plan Trump” suman incertidumbre a un mercado que sigue de cerca la intervención del Banco Central.