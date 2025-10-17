#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Elecciones 2025
Unión
Colón
Cotizaciones

Así cerró el dólar en los bancos argentinos este viernes 17 de octubre

El mercado cambiario cerró con una jornada de alzas generalizadas: en bancos hubo fuertes subas, el dólar blue avanzó y el MEP también escaló durante este viernes.

Los bancos mostraron fuertes alzas en el tipo de cambio oficial.
 18:30
Por: 

El dólar terminó la semana con una marcada tendencia alcista en casi todas las entidades bancarias y en los tipos de cambio financieros. La divisa estadounidense subió en los principales bancos del país, mientras el dólar blue y el MEP consolidaron incrementos tras una semana volátil.

Así cerró el dólar

En el Banco Nación, el billete cerró a $1.435 para la compra y $1.485 para la venta, con un aumento del 3,85% y un spread de $50. En el Banco Provincia, el dólar trepó 4,20%, hasta $1.430 y $1.490 respectivamente.

En el Banco Galicia, la cotización fue de $1.400 y $1.460 (1,39%), mientras que en Santander Río cerró a $1.420 y $1.470 con un incremento del 1,73%. En el Banco Macro, la divisa se ubicó en $1.400 para la compra y $1.475 para la venta (+1,72%).

El Banco Credicoop registró una de las mayores subas del día (+3,90%), con precios de $1.415 y $1.465, mientras que el Banco Bica operó a $1.408 y $1.465 (+2,38%). En el BBVA, la divisa escaló 3,47% hasta los $1.490 para la venta, y en ICBC subió 2,75% hasta $1.495.

Las entidades del Grupo Petersen —Banco Santa Fe y Banco Entre Ríos— registraron variaciones idénticas del 1,34%, con cotizaciones de $1.435 y $1.515 respectivamente, marcando spreads de $80.

DOLARES, DOLAR, DOLLAR, DOLLAR, DAME DOLLA, DOLAR, BILLETE, CASH,El dólar MEP acompañó la tendencia alcista con un salto del 3,12%.

Dólar MEP

El dólar MEP cerró la jornada en alza, a $1.521,70 para la compra y $1.522,32 para la venta, con una suba del 3,12%. El spread se mantuvo en apenas $0,62, señal de estabilidad en la operatoria financiera.

DOLARES, DOLAR, DOLLAR, DOLLAR, DAME DOLLA, DOLAR, BILLETE, CASH,El dólar blue volvió a subir y cerró en $1.480 en la punta vendedora.

Dólar blue

El dólar blue avanzó 1,02% en el mercado paralelo y se posicionó en $1.460 para la compra y $1.480 para la venta. El billete informal volvió a registrar demanda sostenida, cerrando su tercera jornada consecutiva en alza y ampliando la brecha respecto del tipo de cambio oficial.

Dejanos tu comentario

Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.

#TEMAS:
Dólar Hoy
Dólar blue
Banco Macro
Banco Nación

Además tenés que leer:

El Litoral
metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro