#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Reforma Constitucional
Unión
Colón
En Vivo Minuto a minuto

En vivo: así cotiza el dólar hoy viernes 17 de octubre en Argentina

En medio de intervenciones estadounidenses en el mercado cambiario argentino y nuevas medidas por llegar, así fue el cierre de la moneda norteamericana en el país.

Imagen ilustrativa. Crédito: REUTERS/Rick Wilking
 12:10
Por: 

El jueves cerró con subas generalizadas en el dólar oficial dependiendo del banco, situación similar al Blue que avanzó. En el Nación se sostuvo a $1.425 para la venta y $1.375 para la compra, cifras en las que abre este viernes 17 de octubre.

Minuto a minuto

Viernes 17.10

09:04 El dólar en los bancos al cierre del jueves

En el Banco Nación, la divisa estadounidense cotizó a $1.375 para la compra y $1.425 para la venta, con una variación de 1,42% y un spread de $50. El Banco Provincia cerró en $1.370 y $1.430 respectivamente, subiendo 1,78%. En el Banco Galicia, el tipo de cambio se mantuvo sin cambios en $1.360 y $1.410.

El Banco Santander Río registró una leve alza de 0,71%, con valores de $1.370 para la compra y $1.420 para la venta. En el Banco Macro, el dólar se mantuvo estable a $1.345 y $1.415.

Por su parte, Banco Credicoop mostró un incremento del 0,71% ($1.360/$1.410) y Banco Bica no presentó variaciones ($1.355/$1.410). En el BBVA y en el ICBC, el tipo de cambio trepó 2,13% y 2,12%, con ventas a $1.440 y $1.445 respectivamente.

Las mayores subas se registraron en el Banco Santa Fe y el Banco Entre Ríos, donde el dólar trepó 5,38%, ubicándose en $1.370 para la compra y $1.470 para la venta.

Dejanos tu comentario

Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.

#TEMAS:
Dólar Hoy
Dólar blue

Además tenés que leer:

El Litoral
metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro