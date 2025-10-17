En vivo: así cotiza el dólar hoy viernes 17 de octubre en Argentina

En el Banco Nación, la divisa estadounidense cotizó a $1.375 para la compra y $1.425 para la venta, con una variación de 1,42% y un spread de $50. El Banco Provincia cerró en $1.370 y $1.430 respectivamente, subiendo 1,78%. En el Banco Galicia, el tipo de cambio se mantuvo sin cambios en $1.360 y $1.410.