En vivo: así cotiza el dólar hoy viernes 17 de octubre en Argentina

El jueves cerró con subas generalizadas en el dólar oficial dependiendo del banco, situación similar al Blue que avanzó. En el Nación se sostuvo a $1.425 para la venta y $1.375 para la compra, cifras en las que abre este viernes 17 de octubre.
En medio de intervenciones estadounidenses en el mercado cambiario argentino y nuevas medidas por llegar, así fue el cierre de la moneda norteamericana en el país.
En el Banco Nación, la divisa estadounidense cotizó a $1.375 para la compra y $1.425 para la venta, con una variación de 1,42% y un spread de $50. El Banco Provincia cerró en $1.370 y $1.430 respectivamente, subiendo 1,78%. En el Banco Galicia, el tipo de cambio se mantuvo sin cambios en $1.360 y $1.410.
El Banco Santander Río registró una leve alza de 0,71%, con valores de $1.370 para la compra y $1.420 para la venta. En el Banco Macro, el dólar se mantuvo estable a $1.345 y $1.415.
Por su parte, Banco Credicoop mostró un incremento del 0,71% ($1.360/$1.410) y Banco Bica no presentó variaciones ($1.355/$1.410). En el BBVA y en el ICBC, el tipo de cambio trepó 2,13% y 2,12%, con ventas a $1.440 y $1.445 respectivamente.
Las mayores subas se registraron en el Banco Santa Fe y el Banco Entre Ríos, donde el dólar trepó 5,38%, ubicándose en $1.370 para la compra y $1.470 para la venta.
