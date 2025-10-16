En vivo: así cotiza el dólar hoy jueves 16 de octubre en Argentina

El miércoles cerró con cambios diversos en el dólar oficial dependiendo del banco, mientras que el Blue avanzó. En el Nación se sostuvo a $1.395 para la venta y $1.345 para la compra, cifras en las que abre este jueves 16 de octubre.
En medio de anuncios bilaterales con Estados Unidos y otra millonaria intervención en el mercado por parte del Tesoro norteamericano, así operó la moneda estadounidense en Argentina.
El miércoles cerró con cambios diversos en el dólar oficial dependiendo del banco, mientras que el Blue avanzó. En el Nación se sostuvo a $1.395 para la venta y $1.345 para la compra, cifras en las que abre este jueves 16 de octubre.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.