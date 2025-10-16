#HOY:

En vivo: así cotiza el dólar hoy jueves 16 de octubre en Argentina

En medio de anuncios bilaterales con Estados Unidos y otra millonaria intervención en el mercado por parte del Tesoro norteamericano, así operó la moneda estadounidense en Argentina.

Imagen ilustrativa. Crédito: REUTERS/Lee Jae-Won
El miércoles cerró con cambios diversos en el dólar oficial dependiendo del banco, mientras que el Blue avanzó. En el Nación se sostuvo a $1.395 para la venta y $1.345 para la compra, cifras en las que abre este jueves 16 de octubre.

Jueves 16.10

09:45 La cotización del dólar en cada banco al cierre del miércoles

Dólar Hoy
Dólar blue

