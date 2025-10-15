Así cerró el dólar en los bancos argentinos este miércoles 15 de octubre

El dólar cerró este miércoles con un comportamiento dispar en las distintas plazas. Mientras el blue avanzó un 2,11% hasta $1.450, el MEP retrocedió 0,93% y cerró en $1.438,10. En los bancos, las cotizaciones oscilaron entre subas leves y fuertes bajas, en un contexto de recomposición parcial tras las señales mixtas de EE.UU.
Así cerró el dólar
Los bancos Santa Fe y Entre Ríos mantuvieron el tipo de cambio comprador en $1.320, pero redujeron el precio de venta a $1.395, una caída del 7%. Ambos marcaron los mayores descensos de la jornada, con un spread de $75, en una rueda donde el flujo institucional se reacomodó luego del revuelo político.
El Banco Nación cerró en $1.345 para la compra y $1.395 para la venta, con una leve suba de 0,72%. En el Banco Provincia, los valores fueron similares: $1.345 y $1.405 (+1,08%), con un spread de $60.
El Banco Galicia operó en $1.350 y $1.400, con una variación de 1,08%, mientras que el Santander Río cerró a $1.370 y $1.420 (+1,79%). El Macro también se movió al alza: $1.360 para la compra y $1.420 para la venta (+1,43%).
El Banco Credicoop y el Banco Bica registraron subas del 1,44%, mientras que el ICBC tuvo una leve caída: bajó 0,35% y cerró en $1.335 para la compra y $1.41 para la venta.
El dólar MEP cayó 0,93% y cerró a $1.438,10 para la venta
Dólar MEP
El dólar MEP cayó 0,93% y cerró a $1.437,16 para la compra y $1.438,10 para la venta, con un spread de apenas $0,94. La baja se dio tras dos jornadas consecutivas de subas, en un contexto de menor demanda luego de que el Tesoro estadounidense volviera a comprar pesos argentinos en el mercado.
El dólar blue subió 2,11% y cerró a $1.450 para la venta.
Dólar blue
El dólar blue avanzó 2,11% y cerró en $1.430 para la compra y $1.450 para la venta, con un spread de $20. La suba refleja una recuperación parcial tras el retroceso del lunes, impulsada por cobertura ante la volatilidad electoral y las recientes declaraciones de Trump sobre condicionar la ayuda financiera a un triunfo oficialista.
