El dólar cerró este miércoles de abril de 2026 con mínimas variaciones a nivel general en los bancos argentinos. En tanto, el blue y el MEP continuaron la tendencia con leves bajas.
Así cerró el dólar en los bancos argentinos este miércoles 8 de abril
El dólar en Argentina mantiene una relativa calma esta semana, el blue y el mep mantienen una tendencia leve hacia la baja.
Así cerró el dólar
En Banco Nación, la divisa cerró en $1.360 para la compra y $1.410 para la venta, con una varación del 0,35%, sosteniendo un spread de $50. En el Banco Provincia de Buenos Aires, finalizó en $1.360 y $1.410, con una baja del 0,70% y spread de $50.
En Banco Santa Fe, el dólar se sostuvo en $1.365 para la compra y $1.420 para la venta, sin variaciones y spread de $50. En ICBC, cerró la jornada en $1.350 y $1.410, con una variación a la baja del 0,70% sosteniendo un spread de $60.
En Banco Bica, la cotización quedó en $1.365 para la compra y $1.420 para la venta, con un spread en $55. En Banco Entre Ríos, terminó en $1.410 y $1.460, sin cambios porcentuales y spread de $50.
Dólar MEP
El MEP cerró con una caída de 0,56%: $1.422,92 para la compra y $1.423,31 para la venta. El spread se sostuvo en $0,39.
Dólar blue
El dólar blue bajó 0,36% y terminó en $1.380 para la compra y $1.390 para la venta. El spread se ubicó en $10.