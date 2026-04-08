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Así cerró el dólar en los bancos argentinos este miércoles 8 de abril

El dólar en Argentina mantiene una relativa calma esta semana, el blue y el mep mantienen una tendencia leve hacia la baja.

El dólar cerró con bajas.El dólar cerró con bajas.
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El dólar cerró este miércoles de abril de 2026 con mínimas variaciones a nivel general en los bancos argentinos. En tanto, el blue y el MEP continuaron la tendencia con leves bajas.

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Así cerró el dólar

En Banco Nación, la divisa cerró en $1.360 para la compra y $1.410 para la venta, con una varación del 0,35%, sosteniendo un spread de $50. En el Banco Provincia de Buenos Aires, finalizó en $1.360 y $1.410, con una baja del 0,70% y spread de $50.

El precio del dólar se mantiene "a raya" en las últimas semanas.El precio del dólar se mantiene "a raya" en las últimas semanas.

En Banco Santa Fe, el dólar se sostuvo en $1.365 para la compra y $1.420 para la venta, sin variaciones y spread de $50. En ICBC, cerró la jornada en $1.350 y $1.410, con una variación a la baja del 0,70% sosteniendo un spread de $60.

En Banco Bica, la cotización quedó en $1.365 para la compra y $1.420 para la venta, con un spread en $55. En Banco Entre Ríos, terminó en $1.410 y $1.460, sin cambios porcentuales y spread de $50.

Dólar MEP

El MEP cerró con una caída de 0,56%: $1.422,92 para la compra y $1.423,31 para la venta. El spread se sostuvo en $0,39.

El gobierno debe afrontar pagos por unos 9 mil millones de dólares con bonistas privados.Así cerró el dólar.

Dólar blue

El dólar blue bajó 0,36% y terminó en $1.380 para la compra y $1.390 para la venta. El spread se ubicó en $10.

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