En el Banco Nación, la moneda estadounidense cerró en $1.410 para la compra y $1.460 para la venta.
En vivo: así cotiza el dólar hoy, viernes 5 de junio, en Argentina
El dólar tuvo movimientos dispares: el MEP retrocedió, el blue registró una suba y en los bancos no presentó cambios.
El dólar MEP bajó 0,17% y finalizó en $1.458,67 para la compra y $1.459,05 para la venta. Por su parte, el dólar blue registró una suba y cerró en $1.415 para la compra y $1.435 para la venta.
Cotización del dólar en bancos
Banco Entre Ríos: $1.410,00 compra / $1.460,00 venta
Banco Santa Fe: $1.375,00 compra / $1.430,00 venta
ICBC: $1.415,00 compra / $1.475,00 venta
Banco Bica: $1.403,00 compra / $1.460,00 venta
BBVA Banco Francés: $1.410,00 compra / $1.460,00 venta
Banco Nación: $1.405,00 compra / $1.455,00 venta
Así cerró el dólar el jueves
Banco Nación: $1.410 para la compra y $1.460 para la venta.
Banco Provincia de Buenos Aires: $1.410 para la compra y $1.460 para la venta.
Banco Santa Fe: $1.375 para la compra y $1.430 para la venta.
ICBC: $1.415 para la compra y $1.475 para la venta.
Banco Bica: $1.413 para la compra y $1.470 para la venta.
Banco Entre Ríos: $1.410 para la compra y $1.460 para la venta.
BBVA Banco Francés: $1.410 para la compra y $1.460 para la venta.
Banco Hipotecario: $1.420 para la compra y $1.460 para la venta.
Dólar MEP: bajó 0,17% y cerró en $1.458,67 para la compra y $1.459,05 para la venta.
Dólar blue: subió y finalizó en $1.415 para la compra y $1.435 para la venta.