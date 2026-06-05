#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Colón
Unión
En Vivo Minuto a minuto

En vivo: así cotiza el dólar hoy, viernes 5 de junio, en Argentina

El dólar tuvo movimientos dispares: el MEP retrocedió, el blue registró una suba y en los bancos no presentó cambios.

El dólar cerró con cambios mixtos: bajó el MEP, subió el blue y se mantuvo en bancos.El dólar cerró con cambios mixtos: bajó el MEP, subió el blue y se mantuvo en bancos.
+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Por: 

En el Banco Nación, la moneda estadounidense cerró en $1.410 para la compra y $1.460 para la venta.

Mirá tambiénAsí cerró el dólar este jueves 4 de junio

El dólar MEP bajó 0,17% y finalizó en $1.458,67 para la compra y $1.459,05 para la venta. Por su parte, el dólar blue registró una suba y cerró en $1.415 para la compra y $1.435 para la venta.

10:14 / Vie. 05.06.2026

Cotización del dólar en bancos

Banco Entre Ríos: $1.410,00 compra / $1.460,00 venta

Banco Santa Fe: $1.375,00 compra / $1.430,00 venta

ICBC: $1.415,00 compra / $1.475,00 venta

Banco Bica: $1.403,00 compra / $1.460,00 venta

BBVA Banco Francés: $1.410,00 compra / $1.460,00 venta

Banco Nación: $1.405,00 compra / $1.455,00 venta

09:00 / Vie. 05.06.2026

Así cerró el dólar el jueves

Banco Nación: $1.410 para la compra y $1.460 para la venta.

Banco Provincia de Buenos Aires: $1.410 para la compra y $1.460 para la venta.

Banco Santa Fe: $1.375 para la compra y $1.430 para la venta.

ICBC: $1.415 para la compra y $1.475 para la venta.

Banco Bica: $1.413 para la compra y $1.470 para la venta.

Banco Entre Ríos: $1.410 para la compra y $1.460 para la venta.

BBVA Banco Francés: $1.410 para la compra y $1.460 para la venta.

Banco Hipotecario: $1.420 para la compra y $1.460 para la venta.

Dólar MEP: bajó 0,17% y cerró en $1.458,67 para la compra y $1.459,05 para la venta.

Dólar blue: subió y finalizó en $1.415 para la compra y $1.435 para la venta.

+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Sobre el Autor

#TEMAS:
Dólar Hoy
Dólar blue
Puertonegocios

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro