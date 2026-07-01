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En vivo: así cotiza el dólar hoy, miércoles 1º de julio, en Argentina

El dólar cerró el martes con leves subas en los segmentos paralelos y movimientos casi estables en bancos y el MEP.

El dólar cerró con movimientos dispares en bancos y subas en los segmentos paralelos.El dólar cerró con movimientos dispares en bancos y subas en los segmentos paralelos.
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El dólar cerró la jornada con variaciones mixtas: leve suba en los tipos paralelos y movimientos acotados en bancos. El dólar blue avanzó 0,33% y terminó en $1.495 para la compra y $1.515 para la venta. En el Banco Nación, la divisa finalizó en $1.450 y $1.500, con una suba similar.

En el segmento bursátil, el dólar MEP registró un incremento de 0,18% y cerró en $1.511,67 para la compra y $1.512,45 para la venta.

11:00 / Mié. 01.07.2026

Cotización del dólar blue, MEP y mayorista

Dólar blue: $1490.00 compra / $1510.00 venta (= 0.00%)

Dólar MEP: $1510.82 compra / $1511.22 venta (+0.10%)

Dólar mayorista: $1474.00 compra / $1483.00 venta (+0.10%)

10:10 / Mié. 01.07.2026

Cotización del dólar en bancos

Banco Santa Fe: $1.375 compra / $1.430 venta

Banco Supervielle: $1.389 compra / $1.439 venta

Banco Entre Ríos: $1.410 compra / $1.460 venta

ICBC: $1.435 compra / $1.495 venta

Banco Nación: $1.450 compra / $1.500 venta

Banco Bica: $1.451 compra / $1.510 venta

09:00 / Mié. 01.07.2026

Así cerró el dólar el martes

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