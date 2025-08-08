Críticas al gobierno nacional

Cuvertino: “Eliminar las secretarías de Industria y de PyMES es un nuevo golpe al motor productivo del país”

El diputado provincial se sumó a las voces empresariales y las cámaras del sector que cuestionan la medida anunciada el jueves por el gobierno nacional. Los organismos disueltos gestionaban programas de apoyo y estímulo, además de ser un nexo con los empresarios.