Con respaldo de JP Morgan

El Gobierno adelantó que negocia un plan de recompra de deuda soberana

La Secretaría de Finanzas anunció la medida, con la que busca reducir el peso de la deuda externa y redirigir recursos a largo plazo hacia el sistema educativo bajo el modelo "Debt4Ed", implementado por primera vez en Costa de Marfil con asistencia del Banco Mundial.