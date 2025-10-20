El Gobierno adelantó que negocia un plan de recompra de deuda soberana
La Secretaría de Finanzas anunció la medida, con la que busca reducir el peso de la deuda externa y redirigir recursos a largo plazo hacia el sistema educativo bajo el modelo "Debt4Ed", implementado por primera vez en Costa de Marfil con asistencia del Banco Mundial.
Pablo Quirno, secretario de Finanzas, junto a Luis Caputo, ministro de Economía, saliendo de Casa Rosada. Foto: Archivo / REUTERS.
Pablo Quirno, secretario de Finanzas del Ministerio de Economía de la Nación, anunció este lunes que el Gobierno inició tratativas para una recompra de bonos soberanos en moneda extranjera, asistido por organismos internacionales, con la intención de redirigir los recursos al sistema educativo.
"La Secretaría de Finanzas anuncia que ha comenzado las tratativas para una operación de recompra de deuda soberana destinada a reducir el costo de financiamiento del país y fortalecer la inversión en educación", publicó Quirno en su cuenta oficial de X.
La operación, según reveló el secretario, será estructurada por JP Morgan bajo un esquema que en el mundo financiero comienza a sonar con fuerza: "Deuda por Educación" (Debt4Ed).
La publicación de Quirno en X.
"Esta operación, comúnmente llamada ‘Deuda por Educación’, consiste en recomprar deuda soberana argentina en el mercado y reemplazarla por financiamiento a tasas más bajas gracias al apoyo de agencias y organismos multilaterales. Para su estructuración, se ha designado a JP Morgan como el banco que nos asistirá en este proceso", indicó.
Y completó: "Los ahorros generados por esta operación serán destinados a consolidar la inversión educativa de largo plazo, reafirmando el compromiso del Gobierno con el desarrollo del capital humano y el futuro de los argentinos".
Más allá del anuncio resta saber si los organismos multilaterales están dispuestos a participar activamente en la operación. Por ahora, se sabe que el director ejecutivo de JP Morgan Chase & Co, Jamie Dimon, visitará la Argentina esta semana donde mantendrá reuniones con funcionarios de alto nivel.
Qué significa la medida
La mecánica anunciada apunta a recomprar bonos emitidos por la Argentina en moneda extranjera, en mercados secundarios, para luego refinanciar esos pasivos a tasas más blandas, con apoyo de agencias multilaterales. De ese ahorro de intereses -al menos en el papel-, surgiría un fondo destinado a financiar programas de inversión educativa.
El plan de recompra de bonos, articulado con un componente educativo, se estima que busca cumplir dos objetivos. En lo inmediato, suavizar la curva de vencimientos y mejorar la imagen de la deuda argentina ante los ojos del mercado. A mediano plazo, construir una narrativa más amable sobre la reestructuración: en lugar de ajustes, inversión.
Jamie Dimon, CEO de JP Morgan, estará en Buenos Aires la semana entrante. Foto: Archivo / REUTERS / Jeenah Moon.
La deuda externa argentina actualmente se valora en el mercado a USD 56.800 millones, aunque su valor nominal alcanza los USD 117.920 millones (USD 92.095 millones de capital y USD 25.825 millones en intereses), según datos de Salvador Vitelli, analista de Romano Group.
Con una paridad promedio del 61,8%, el escenario permite cierto margen de maniobra para realizar recompras con descuento, aunque el éxito depende de muchos factores externos: riesgo país, tasas globales, y clima político interno.
En lo inmediato, la reacción de los mercados al anuncio fue positiva. Los títulos en Wall Street registraron subas de hasta el 2% para los Globales (con el GD35 a la cabeza), generando un alivio para la cartera de Hacienda, que complementa esta medida con la anunciada más temprano del swap con Estados Unidos.
Antecedentes del programa
El modelo Debt4Ed tiene como antecedente más cercano a Costa de Marfil que lo encarnó en 2024, convirtiéndose en el primero en aplicar al mecanismo bajo el aval del Banco Mundial.
Alumnos en clase en la Escuela primaria de Maimoeketsi, Lesoto, Costa de Marfil. Crédito: Banco Mundial
En este caso, se canjearon unos 400 millones de euros en deuda comercial cara por un crédito más barato, que permitió redirigir 330 millones a infraestructura escolar, de acuerdo a los reportes del Banco Mundial.
El dinero se usó para levantar más de treinta escuelas y garantizar el acceso a unos 30.000 niños. Fue, en palabras del Banco Mundial, una "reconfiguración de deuda con fines de desarrollo".
La experiencia marfileña evitó estructuras financieras complejas y apostó a la gestión local para ejecutar los fondos. Desde el organismo internacional destacaron la transparencia del proceso y su "alto valor de replicabilidad" para otros países con crisis de deuda y necesidades básicas insatisfechas.
Milei habló sobre el swap con EE.UU.
El anuncio de la recompra se da en paralelo a la oficialización del swap por USD 20.000 millones con el Tesoro de Estados Unidos, presentado por el presidente Javier Milei como un "seguro de liquidez" ante los vencimientos de deuda de 2026.
"Es una línea contingente. Si no logramos bajar el riesgo país para refinanciar en los mercados, usaremos ese crédito para cumplir con los pagos", explicó el mandatario en declaraciones a Canal 8 de Tucumán.
El Banco Central confirmó que el acuerdo ya está en vigor. La operatoria es simple en términos financieros, pero delicada en su instrumentación: un intercambio de monedas entre ambas naciones que se activa sólo si la Argentina lo requiere. "Tomar deuda para pagar deuda", dijo Milei sin vueltas.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.