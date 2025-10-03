#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Reforma Constitucional
Unión
Colón
Mes de la Industria
En vivo: así cotiza el dólar hoy viernes 3 de octubre en Argentina

El mercado cambiario mostró variaciones mixtas: en bancos hubo leves movimientos dispares, el blue bajó y el MEP retrocedió durante la jornada de este jueves.

Imagen ilustrativa.
 12:36
 / 
Por: 

Este jueves cerró con caídas generalizadas en el dólar oficial dependiendo del banco, situación similar que el Blue. En el Nación bajó a $1.450 para la venta y $1.400 para la compra, cifras en las que abre este viernes 3 de octubre.

Minuto a minuto

Viernes 03.10

09:44 Así abre el Blue

El dólar “blue” se ofrecerá a $ 1.430 y $ 1.450 para ambas cotizaciones. En tanto, el MEP lo hará en $ 1.500 y el Contado con Liquidación en $ 1.548.

Viernes 03.10

09:34 La cotización del dólar en los bancos al cierre del jueves

Dólar Hoy
Dólar blue

