En vivo: así cotiza el dólar hoy viernes 3 de octubre en Argentina

Este jueves cerró con caídas generalizadas en el dólar oficial dependiendo del banco, situación similar que el Blue. En el Nación bajó a $1.450 para la venta y $1.400 para la compra, cifras en las que abre este viernes 3 de octubre.
El mercado cambiario mostró variaciones mixtas: en bancos hubo leves movimientos dispares, el blue bajó y el MEP retrocedió durante la jornada de este jueves.
El dólar “blue” se ofrecerá a $ 1.430 y $ 1.450 para ambas cotizaciones. En tanto, el MEP lo hará en $ 1.500 y el Contado con Liquidación en $ 1.548.
