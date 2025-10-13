#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Reforma Constitucional
Unión
Colón
Mes de la Industria
En vivo: así cotiza el dólar hoy lunes 13 de octubre en Argentina

El mercado cambiario mostró variaciones mixtas al cierre de la semana pasada. En los bancos hubo subas generalizadas con algunos descensos puntuales, el dólar blue se mantuvo estable y el MEP retrocedió con fuerza.

Imagen ilustrativa. Crédito: REUTERS/Lee Jae-Won
La semana pasada cerró con leves subas en el dólar oficial dependiendo del banco, mientras que el Blue se mantuvo estable. En el Nación se sostuvo a $1.450 para la venta y $1.400 para la compra, cifras en las que abre este lunes 13 de octubre.

Lunes 13.10

09:21 La cotización del dólar en los bancos al cierre del jueves

Dólar Hoy
Dólar blue

