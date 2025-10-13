En vivo: así cotiza el dólar hoy lunes 13 de octubre en Argentina

La semana pasada cerró con leves subas en el dólar oficial dependiendo del banco, mientras que el Blue se mantuvo estable. En el Nación se sostuvo a $1.450 para la venta y $1.400 para la compra, cifras en las que abre este lunes 13 de octubre.
El mercado cambiario mostró variaciones mixtas al cierre de la semana pasada. En los bancos hubo subas generalizadas con algunos descensos puntuales, el dólar blue se mantuvo estable y el MEP retrocedió con fuerza.
