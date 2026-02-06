Así cerró el dólar en los bancos argentinos este viernes 6 de febrero

El dólar minorista cerró este viernes 6 de febrero levemente a la baja en la mayoría de los bancos relevados, mientras el blue y el MEP también recortaron valores .
El mercado cambiario mostró variaciones mixtas: en bancos hubo estabilidad, el blue bajó y el MEP subió durante la jornada de este jueves.
En Banco Nación, la divisa terminó en $ 1.450 para la venta y $ 1.400 para la compra. El paralelo, por su parte, quedó en $ 1.435 y $ 1.415. Mientras que el financiero cerró en $ 1.453 tanto para la compra como para la venta.
En Banco Santa Fe, el dólar se ubicó en $ 1.460 para la venta y $ 1.410 para la compra, con un spread de $ 50. En el Banco de Entre Ríos, la cotización se mantuvo en $ 1.460 y $ 1.410, respectivamente, también con $ 50 de diferencia entre puntas.
El BBVA mantuvo el mismo cierre, en $ 1.460 y $ 1.410. Y en el Banco Bica, el dólar finalizó en $ 1.470 para la venta y $ 1.413 para la compra.
Por su parte, ICBC cerró en $ 1.455 para la venta y $ 1.405 para la compra, con un spread de $ 50. En el conjunto de entidades, la variación diaria fue a la baja, en línea con una semana con jornadas sin mayores sobresaltos para el minorista bancario.
El dólar MEP terminó en $ 1.452,40 para la venta y $ 1.451,60 para la compra, con una baja diaria de 0,53%. El spread fue de $0,80 en una jornada en la que el financiero se sostuvo en esa franja.
El dólar blue cerró en $ 1.435 para la venta y $ 1.415 para la compra. Marcó una baja diaria de 0,34% y mantuvo un spread de $ 20, tras una rueda con retroceso en el mercado informal.