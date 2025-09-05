En vivo: así cotiza el dólar este viernes 5 de septiembre en los bancos de Argentina

El jueves finalizó sin cambios profundos en el valor del dólar oficial en todos los bancos, mientras que en el Blue mantuvo tendencia similar. En el Nación finalizó a $1.375 para la venta y $1.335 para la compra, cifras en las que abre este viernes 5 de septiembre.
Viernes 05.09
10:07 A cuánto abre el Blue
El dólar “blue” se ofrecerá a $ 1.335 y $ 1.365 para ambas cotizaciones. En tanto, el MEP lo hará en $ 1.378 y el Contado con Liquidación en $ 1.380.
Viernes 05.09
09:54 El dólar oficial en cada banco al cierre del jueves
- Banco Macro: $ 1.335,00 para la compra; $ 1.385,00 para la venta.
- Banco Santa Fe: $ 1.350,00 para la compra; $ 1.390,00 para la venta.
- Banco Galicia: $ 1.350,00 para la compra; $ 1.390,00 para la venta.
- Banco Bica: $ 1.343,00 para la compra; $ 1.398,00 para la venta.
- Banco BBVA: $ 1.340,00 para la compra; $ 1.380,00 para la venta.
- Banco Provincia (BsAs): $ 1.330,00 para la compra; $ 1.380,00 para la venta.
- Banco Santander: $ 1.340,00 para la compra; $ 1.380,00 para la venta.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.