#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Reforma Constitucional
Unión
Colón
En Vivo Minuto a minuto

En vivo: así cotiza el dólar este viernes 5 de septiembre en los bancos de Argentina

Al cierre del jueves el oficial quedó quieto en $1.375. El MEP apenas un peso por arriba y el Blue $1.360.

Imagen ilustrativa. Crédito: REUTERS/Dado Ruvic
 13:06
 / 
Por: 

El jueves finalizó sin cambios profundos en el valor del dólar oficial en todos los bancos, mientras que en el Blue mantuvo tendencia similar. En el Nación finalizó a $1.375 para la venta y $1.335 para la compra, cifras en las que abre este viernes 5 de septiembre.

Minuto a minuto

Viernes 05.09

10:07 A cuánto abre el Blue

El dólar “blue” se ofrecerá a $ 1.335 y $ 1.365 para ambas cotizaciones. En tanto, el MEP lo hará en $ 1.378 y el Contado con Liquidación en $ 1.380.

Viernes 05.09

09:54 El dólar oficial en cada banco al cierre del jueves

  • Banco Macro: $ 1.335,00 para la compra; $ 1.385,00 para la venta.
  • Banco Santa Fe: $ 1.350,00 para la compra; $ 1.390,00 para la venta.
  • Banco Galicia: $ 1.350,00 para la compra; $ 1.390,00 para la venta.
  • Banco Bica: $ 1.343,00 para la compra; $ 1.398,00 para la venta.
  • Banco BBVA: $ 1.340,00 para la compra; $ 1.380,00 para la venta.
  • Banco Provincia (BsAs): $ 1.330,00 para la compra; $ 1.380,00 para la venta.
  • Banco Santander: $ 1.340,00 para la compra; $ 1.380,00 para la venta.

Dejanos tu comentario

Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.

#TEMAS:
Dólar Hoy
Dólar blue

Además tenés que leer:

El Litoral
metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro