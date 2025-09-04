En vivo: así cotiza el dólar este jueves 4 de septiembre en los bancos de Argentina

El miércoles finalizó con bajas leves en el valor del dólar oficial en todos los bancos, mientras que en el Blue mantuvo tendencia similar. En el Nación bajó a $1.375 para la venta y $1.335 para la compra, cifras en las que abre este jueves 4 de septiembre.
Jueves 04.09
09:49 A cuánto abre el Blue
El dólar “blue” se ofrecerá a $ 1.330 y $ 1.350 para ambas cotizaciones. En tanto, el MEP lo hará en $ 1.370 y el Contado con Liquidación en $ 1.371.
Jueves 04.09
09:45 La cotización del dólar en los bancos al cierre del miércoles
