Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Reforma Constitucional
Unión
Colón
En vivo: así cotiza el dólar este jueves 4 de septiembre en los bancos de Argentina

El oficial en los bancos presentó descensos, el blue subió y el MEP cayó durante la jornada de este miércoles.

El miércoles finalizó con bajas leves en el valor del dólar oficial en todos los bancos, mientras que en el Blue mantuvo tendencia similar. En el Nación bajó a $1.375 para la venta y $1.335 para la compra, cifras en las que abre este jueves 4 de septiembre.

Jueves 04.09

09:49 A cuánto abre el Blue

El dólar “blue” se ofrecerá a $ 1.330 y $ 1.350 para ambas cotizaciones. En tanto, el MEP lo hará en $ 1.370 y el Contado con Liquidación en $ 1.371.

Jueves 04.09

09:45 La cotización del dólar en los bancos al cierre del miércoles

Dólar Hoy
Dólar blue

