En vivo: así cotiza el dólar este miércoles 3 de septiembre en los bancos de Argentina

Con la decisión de intervenir en el mercado cambiario anunciada este martes, la Casa Rosada autorizó el uso de reservas para frenar la suba del dólar en medio de un contexto electoral, marcando un giro significativo en la política monetaria.
El día martes el dólar en el mercado informal cerró a $1360 para la venta, mientras que la cotización oficial en el Banco Nación alcanzó los $1378,91 para la misma operación.
Después de que Gobierno anunció que el Tesoro empezará a intervenir en el mercado de cambios. Las principales cotizaciones tendieron a la baja.
En el Banco Nación, la divisa cerró en $1.335 para la compra y $1.375 para la venta. Un desempeño similar se observó en el Banco Santander, que terminó en $1.335/$1.375.En el Banco Provincia y finalizó en $1.330 para la compra y $1.380 para la venta.
En el Banco Santa Fe y el Banco Entre Ríos la tendencia fue mixta: ambas entidades mostraron una leve suba en la compra ($1.345) pero una baja en la venta, que quedó en $1.385, lo que implicó una caída del -1,07%. El Banco Macro también recortó posiciones: finalizó en $1.340 para la compra y $1.385 para la venta, con un retroceso del -1,21%.
El Banco Bica fue de los pocos en mostrar alzas: cerró en $1.343 para la compra y $1.398 para la venta, con un incremento del 1,08%. Distinto fue el caso del ICBC, que registró la mayor caída porcentual del día: perdió 1,78% y terminó en $1.288,60 para la compra y $1.409,50 para la venta, con un spread de $120,90.
El precio del dólar oficial es de $ 1.375 para la venta este miércoles en las pizarras del Banco Nación
El dólar blue cotiza $ 1.360 en el mercado informal.
