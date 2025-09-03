En vivo: así cotiza el dólar este miércoles 3 de septiembre en los bancos de Argentina

En el Banco Santa Fe y el Banco Entre Ríos la tendencia fue mixta: ambas entidades mostraron una leve suba en la compra ($1.345) pero una baja en la venta, que quedó en $1.385, lo que implicó una caída del -1,07%. El Banco Macro también recortó posiciones: finalizó en $1.340 para la compra y $1.385 para la venta, con un retroceso del -1,21%.