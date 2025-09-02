Gobierno interviene en el mercado cambiario para contener la cotización del dólar

Luego de varios días de incertidumbre y versiones cruzadas, el secretario de Finanzas, Pablo Quirno, anunció que el Tesoro Nacional intervendrá en el mercado de cambios con el objetivo de controlar el precio del dólar.
El secretario de Finanzas, Pablo Quirno, anunció que el Tesoro Nacional comenzará a operar en el mercado libre de cambios desde este martes con el propósito de aportar liquidez y evitar un salto abrupto del tipo de cambio.
“El Tesoro Nacional anuncia que a partir del día de la fecha participará en el mercado libre de cambios con el fin de contribuir a su liquidez y normal funcionamiento”, señaló el funcionario a través de redes sociales.
