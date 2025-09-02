En vivo: así cotiza el dólar este martes 2 de septiembre en los bancos de Argentina

El Banco Macro encabezó las alzas con un salto de 4,24%: la moneda cerró en $1.355 para la compra y $1.402 para la venta, con subas de $55 y $57. En el ICBC también se observaron fuertes ajustes: $1.318 para la compra y $1.435 para la venta, con aumentos de $68 y $51. El Banco Bica subió $34 y $36, y finalizó en $1.328/$1.383.