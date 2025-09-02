En vivo: así cotiza el dólar este martes 2 de septiembre en los bancos de Argentina

La semana cerró con subas generalizadas en el valor del dólar oficial en todos los bancos, mientras que en el Blue subió $25. En el Nación bajó a $1.385 para la venta y $1.345 para la compra, cifras en las que abre este martes 2 de septiembre.
La primera rueda del mes mostró subas en bancos y en los dólares alternativos. El blue avanzó $25 y el MEP subió $23.
El dólar “blue” se ofrecerá a $ 1.335 y $ 1.355 para ambas cotizaciones. En tanto, el MEP lo hará en $ 1.376 y el Contado con Liquidación en $ 1.391.
En el Banco Nación, la divisa terminó en $1.345 para la compra y $1.385 para la venta, con una suba de $25 en ambas puntas. El BBVA ajustó en el mismo rango y cerró también en $1.350/$1.390. El Banco Provincia cerró en $1.340 para la compra y $1.390 para la venta, con un incremento de $20 y $25 respectivamente.
El Banco Macro encabezó las alzas con un salto de 4,24%: la moneda cerró en $1.355 para la compra y $1.402 para la venta, con subas de $55 y $57. En el ICBC también se observaron fuertes ajustes: $1.318 para la compra y $1.435 para la venta, con aumentos de $68 y $51. El Banco Bica subió $34 y $36, y finalizó en $1.328/$1.383.
Por su parte, Banco Santa Fe y Banco Entre Ríos cerraron en $1.340 para la compra y $1.400 para la venta, con incrementos de $10 y $30 en cada caso. En tanto, Galicia, Santander y Credicoop unificaron precios en $1.350/$1.390, con alzas de entre $25 y $30 en las pizarras.
