Así cerró el dólar en los bancos argentinos este lunes 1ro de septiembre

La primera rueda del mes mostró subas en bancos y en los dólares alternativos. El blue avanzó $25, el MEP subió $23, y el ICBC y el Macro registraron las mayores alzas en el sistema financiero.

El dólar en los principales bancos mostró fuertes subas. Foto: Reuters
 19:26
Por: 

Este lunes 1 de septiembre, el mercado cambiario abrió el mes con una jornada de fuertes incrementos en casi todos los segmentos. En el circuito informal, el dólar blue avanzó $25 y finalizó en $1.350 para la compra y $1.370 para la venta. En paralelo, el MEP trepó 1,73% y se ubicó en $1.380,22 para la compra y $1.381,22 para la venta. En los bancos, la tendencia fue alcista, con alzas de hasta el 4,2% en algunas entidades.

Así cerró el dólar

En el Banco Nación, la divisa terminó en $1.345 para la compra y $1.385 para la venta, con una suba de $25 en ambas puntas. El BBVA ajustó en el mismo rango y cerró también en $1.350/$1.390. El Banco Provincia cerró en $1.340 para la compra y $1.390 para la venta, con un incremento de $20 y $25 respectivamente.

El Banco Macro encabezó las alzas con un salto de 4,24%: la moneda cerró en $1.355 para la compra y $1.402 para la venta, con subas de $55 y $57. En el ICBC también se observaron fuertes ajustes: $1.318 para la compra y $1.435 para la venta, con aumentos de $68 y $51. El Banco Bica subió $34 y $36, y finalizó en $1.328/$1.383.

Por su parte, Banco Santa Fe y Banco Entre Ríos cerraron en $1.340 para la compra y $1.400 para la venta, con incrementos de $10 y $30 en cada caso. En tanto, Galicia, Santander y Credicoop unificaron precios en $1.350/$1.390, con alzas de entre $25 y $30 en las pizarras.

FILE PHOTO: U.S. one hundred dollar notes are seen in this picture illustration taken in Seoul February 7, 2011. REUTERS/Lee Jae-Won/File PhotoEl dólar blue subió $25 y cerró en $1.370 para la venta este lunes 1 de septiembre. Foto: Reuters

Dólar MEP

El dólar MEP acompañó la tendencia alcista y se ubicó en $1.380,22 para la compra y $1.381,22 para la venta, con una suba de $23,68 y $23,43 respectivamente. La variación fue de 1,73% y el spread quedó en $1.

El MEP avanzó 1,73% y terminó en $1.381,22 para la venta en la jornada financiera. Foto: Reuters

Dólar blue

El dólar blue avanzó $25 en ambas cotizaciones y cerró el lunes en $1.350 para la compra y $1.370 para la venta. La variación fue de +1,86% y el spread se mantuvo en $20, consolidando una suba tras las bajas de la semana pasada.

