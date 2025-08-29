#HOY:

Así cerró el dólar en los bancos argentinos este viernes 29 de agosto

La última rueda de la semana mostró bajas generalizadas en bancos, mientras el blue retrocedió $5 y el MEP subió levemente. ICBC e Hipotecario encabezaron las mayores caídas en el sistema financiero.

Los bancos mostraron cierres dispares este viernes en sus cotizaciones del dólar. Foto: Reuters
 18:26
Por: 

Este viernes 29 de agosto, el mercado cambiario cerró la semana con un comportamiento mixto. En el circuito informal, el dólar blue retrocedió $5 y finalizó en $1.325 para la compra y $1.345 para la venta. En paralelo, el MEP avanzó levemente 0,14% y se ubicó en $1.345,38 para la compra y $1.345,95 para la venta. En los bancos, la tendencia fue mayormente bajista, con retrocesos de hasta el 2,6% en algunas entidades.

Así cerró el dólar

En el Banco Nación, la divisa terminó en $1.320 para la compra y $1.360 para la venta, con una suba de $15 en ambas puntas. Un comportamiento similar se observó en BBVA y Banco Provincia, que también ajustaron $15 al alza. Distinto fue el panorama en Banco Santa Fe y Banco Entre Ríos, que marcaron $1.330/$1.370, con incrementos de $15 y $20 respectivamente.

En contraste, el Banco Macro cerró en $1.300 para la compra y $1.345 para la venta, con una caída de $5 en la primera punta y $4 en la segunda. El Banco Credicoop, por su parte, bajó $20 en cada extremo y finalizó en $1.300/$1.340. En tanto, el Banco Bica registró la mayor caída porcentual: retrocedió 2,18% y cerró en $1.294 para la compra y $1.347 para la venta.

El dólar MEP avanzó levemente y redujo la brecha frente al mercado informal. Foto: Reuters

Dólar MEP

El dólar MEP se mantuvo con una variación positiva de 0,14%, avanzando a $1.345,38 en la compra y $1.345,95 en la venta. A pesar de la leve suba, el spread quedó en apenas $0,57, lo que refleja la estabilidad de la operatoria bursátil frente a las oscilaciones del blue y de los bancos.

FILE PHOTO: A one thousand Argentine peso bill sits on top of several one hundred U.S. dollar bills in this illustration picture taken October 17, 2022. REUTERS/Agustin Marcarian/Illustration/File PhotoEl dólar blue cerró la semana con una baja de $5 en la city porteña. Foto: Reuters

Dólar blue

El dólar blue cortó la racha alcista y bajó $5 en ambas cotizaciones, cerrando la semana en $1.325 para la compra y $1.345 para la venta. La variación fue del -0,37% y el spread se mantuvo en $20, mostrando un mercado paralelo más estable que en jornadas previas.

