En vivo: así cotiza el dólar este 1 de septiembre en los bancos de Argentina

La semana cerró con bajas generalizadas en el valor del dólar oficial en todos los bancos, mientras que en el Blue retrocedió $5. En el Nación bajó a $1.360 para la venta y $1.320 para la compra, cifras en las que abre este lunes 1 de septiembre.
La última rueda de la semana mostró bajas generalizadas en bancos, mientras el blue retrocedió $5 y el MEP subió levemente.
El dólar “blue” se ofrecerá a $ 1.300 y $ 1.320 para ambas cotizaciones. En tanto, el MEP lo hará en $ 1.357 y el Contado con Liquidación en $ 1.355.
