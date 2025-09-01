#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Reforma Constitucional
Unión
Colón
En Vivo Minuto a minuto

En vivo: así cotiza el dólar este 1 de septiembre en los bancos de Argentina

La última rueda de la semana mostró bajas generalizadas en bancos, mientras el blue retrocedió $5 y el MEP subió levemente.

La semana previa a las elecciones bonaerenses presenta expectativas. Crédito: REUTERS/Dado Ruvic
 14:03
 / 
Por: 

La semana cerró con bajas generalizadas en el valor del dólar oficial en todos los bancos, mientras que en el Blue retrocedió $5. En el Nación bajó a $1.360 para la venta y $1.320 para la compra, cifras en las que abre este lunes 1 de septiembre.

Minuto a minuto

Lunes 01.09

10:59 A cuánto abrió el Blue

El dólar “blue” se ofrecerá a $ 1.300 y $ 1.320 para ambas cotizaciones. En tanto, el MEP lo hará en $ 1.357 y el Contado con Liquidación en $ 1.355.

Lunes 01.09

10:58 La cotización del dólar al cierre de los bancos el viernes

Dejanos tu comentario

Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.

#TEMAS:
Dólar Hoy
Dólar blue

Además tenés que leer:

El Litoral
metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro