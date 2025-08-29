Se desplomó la inversión extranjera: fue del 90,2% menos en el primer trimestre

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) informó que en el primer trimestre de este año hubo un ingreso neto de divisas en concepto Inversión Extranjera Directa (IED) de apenas u$s 611 millones, el 90,2% inferior a la del mismo período de 2024, por la caída en la reinversión de utilidades, la disminución de los aportes de capital y el pago de deuda comercial.
La crifra, aunque muy por debajo de los U$S de los U$S 6.258 millones del primer trimestre de 2024, muestra una mejora de apenas U$S 90 millones del último trimestre del año pasado.
Informe del BCRA. Crédito: Xinhua.
Por otro lado, dice el informe, el flujo de aportes de capital de empresas extranjeras con terminales en el país, se retrajo un 26% anual en el primer trimestre de 2025, fundamentalmente por la desaceleración de la actividad observada en los sectores energético y minero, que pasaron de U$S 693 millones el año pasado a u$s510 millones en el actual, siendo el sector de "Explotación de minas y canteras" el que más se redujo pasando desde los u$s452 millones hasta los u$s249 millones (-45%).
Respecto de la industria manufacturera, el flujo de Inversión Extranjera Directa (IED) fue negativo en u$s340 millones, fundamentalmente por la cancelación de deuda comercial de la industria automotriz, pero también pasó a saldo negativo la reinversión de utilidades que mostró resultados de - u$s105 millones.
La industria hubo un flujo de inversión negativo.
El informe publicado por el BCRA este jueves exhibió una salida neta de u$s1.182 millones en fusiones y adquisiciones, el peor de los últimos 6 años, que, según medios nacionales especializados puede explicarse por la salida de empresas multinacionales como Telefónica.
Estados Unidos lidera la lista de principales orígenes de la inversión extranjera directa en Argentina con un stock de U$S 31.882 millones hasta marzo (17% del total), seguido de España con U$S 27.379 millones de dólares (15% del total) y Países Bajos con U$S 24.054 millones (13%).
