Así cerró el dólar en los bancos argentinos este miércoles 3 de septiembre

El dólarcerró este miércoles con un panorama variado en los distintos segmentos. En el mercado informal, el blue finalizó en $1.350 para la compra y $1.370 para la venta, con una variación positiva del 0,74%. En paralelo, el MEP se ubicó en $1.368,21 y $1.369,04, con una variación negativa del 0,05%.
Así cerró el dólar
En los bancos, las cotizaciones marcaron retrocesos según la entidad. En el Banco Nación, la divisa cerró en $1.335 para la compra y $1.375 para la venta. En el Banco Provincia se posicionó en $1.330/$1.380, mientras que en el BBVA la cotización quedó en $1.340/$1.380 y en Galicia retrocedió a $1.335/$1.375.
El Banco Macro cerró la rueda en $1.330/$1.377, mientras que el ICBC mostró la variación más marcada con un spread de $67, ubicándose en $1.315 para la compra y $1.382 para la venta. Por su parte, Banco Santa Fe y Banco Entre Ríos registraron valores similares: $1.340 para la compra y $1.380 para la venta.
El dólar MEP registró una variación de -0,05% en la rueda de hoy.
Dólar MEP
El dólar MEP se negoció en $1.368,21 para la compra y $1.369,04 para la venta, con una variación de -0,05%. El spread quedó en $0,83, reflejando estabilidad en la operatoria bursátil pese a la leve caída.
El dólar blue cerró en $1.370 para la venta en el mercado paralelo.
Dólar blue
El dólar blue cerró en $1.350 para la compra y $1.370 para la venta, con una variación positiva de 0,74%. El spread se mantuvo en $20, consolidando un mercado paralelo estable tras las últimas ruedas.
