Así cerró el dólar en los bancos argentinos este miércoles 3 de septiembre

El mercado cambiario mostró variaciones mixtas: en bancos hubo leves bajas, el blue subió y el MEP cayó durante la jornada de este miércoles.

Cotización del dólar en los principales bancos de Argentina este miércoles.
 18:30
Por: 

El dólar cerró este miércoles con un panorama variado en los distintos segmentos. En el mercado informal, el blue finalizó en $1.350 para la compra y $1.370 para la venta, con una variación positiva del 0,74%. En paralelo, el MEP se ubicó en $1.368,21 y $1.369,04, con una variación negativa del 0,05%.

Así cerró el dólar

En los bancos, las cotizaciones marcaron retrocesos según la entidad. En el Banco Nación, la divisa cerró en $1.335 para la compra y $1.375 para la venta. En el Banco Provincia se posicionó en $1.330/$1.380, mientras que en el BBVA la cotización quedó en $1.340/$1.380 y en Galicia retrocedió a $1.335/$1.375.

El Banco Macro cerró la rueda en $1.330/$1.377, mientras que el ICBC mostró la variación más marcada con un spread de $67, ubicándose en $1.315 para la compra y $1.382 para la venta. Por su parte, Banco Santa Fe y Banco Entre Ríos registraron valores similares: $1.340 para la compra y $1.380 para la venta.

Entidades bancarias redujeron o eliminaron las comisiones por transferencias internacionales en dólaresEl dólar MEP registró una variación de -0,05% en la rueda de hoy.

Dólar MEP

El dólar MEP se negoció en $1.368,21 para la compra y $1.369,04 para la venta, con una variación de -0,05%. El spread quedó en $0,83, reflejando estabilidad en la operatoria bursátil pese a la leve caída.

FILE PHOTO: Four thousand U.S. dollars are counted out by a banker counting currency at a bank in Westminster, Colorado November 3, 2009. REUTERS/Rick Wilking/File PhotoEl dólar blue cerró en $1.370 para la venta en el mercado paralelo.

Dólar blue

El dólar blue cerró en $1.350 para la compra y $1.370 para la venta, con una variación positiva de 0,74%. El spread se mantuvo en $20, consolidando un mercado paralelo estable tras las últimas ruedas.

