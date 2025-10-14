En Vivo Minuto a minuto

En vivo: así cotiza el dólar hoy martes 14 de octubre en Argentina

El mercado cambiario registró una fuerte caída generalizada: los bancos mostraron retrocesos de hasta 7%, el dólar blue también bajó y el MEP acompañó la tendencia con una nueva corrección a la baja durante la jornada de este lunes.