#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Reforma Constitucional
Unión
Colón
Mes de la Industria
En Vivo Minuto a minuto

En vivo: así cotiza el dólar hoy martes 14 de octubre en Argentina

El mercado cambiario registró una fuerte caída generalizada: los bancos mostraron retrocesos de hasta 7%, el dólar blue también bajó y el MEP acompañó la tendencia con una nueva corrección a la baja durante la jornada de este lunes.

Imagen ilustrativa. Crédito: REUTERS/Rick Wilking
 12:17
Por: 

El lunes cerró con caídas en el dólar oficial dependiendo del banco, situación similar para el Blue. En el Nación se sostuvo a $1.375 para la venta y $1.325 para la compra, cifras en las que abre este martes 14 de octubre.

Minuto a minuto

Martes 14.10

09:14 El valor del dólar en cada banco al cierre del lunes

Dejanos tu comentario

Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.

#TEMAS:
Dólar Hoy
Dólar blue

Además tenés que leer:

El Litoral
metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro