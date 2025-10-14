En vivo: así cotiza el dólar hoy martes 14 de octubre en Argentina

El lunes cerró con caídas en el dólar oficial dependiendo del banco, situación similar para el Blue. En el Nación se sostuvo a $1.375 para la venta y $1.325 para la compra, cifras en las que abre este martes 14 de octubre.
El mercado cambiario registró una fuerte caída generalizada: los bancos mostraron retrocesos de hasta 7%, el dólar blue también bajó y el MEP acompañó la tendencia con una nueva corrección a la baja durante la jornada de este lunes.
El lunes cerró con caídas en el dólar oficial dependiendo del banco, situación similar para el Blue. En el Nación se sostuvo a $1.375 para la venta y $1.325 para la compra, cifras en las que abre este martes 14 de octubre.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.