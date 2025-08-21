Así cerró el dólar en los bancos argentinos este jueves 21 de agosto

Este jueves 21 de agosto, el dólar blue operó sin cambios y se mantuvo en $1320 para la compra y $1340 para la venta. Por su parte, el dólar MEP registró una leve suba del 0,39% y cotiza a $1314,27 para la compra y $1314,65 para la venta. En tanto, los bancos mostraron distintas tendencias: algunos ajustaron al alza y otros mantuvieron sus precios, reflejando un mercado expectante y volátil.
Así cerró el dólar
Entre las entidades bancarias, el Banco Nación, Banco Credicoop y Banco Bica subieron sus cotizaciones de compra y venta en $10, alcanzando los $1285/$1325 y $1274/$1326 respectivamente.
Banco Provincia y Banco Galicia aplicaron una suba de $15, llevando el dólar a $1280/$1330 en el primero y a $1290/$1330 en el segundo. Banco Santa Fe y Banco Entre Ríos lideraron los incrementos, con valores de $1300/$1345, marcando subas de hasta $35 y variaciones de hasta el 2,67%.
En tanto, Santander y BBVA mantuvieron sus valores sin cambios, con el dólar a $1280/$1320. Banco Patagonia también sostuvo sus precios en $1275/$1325. Por su parte, ICBC presentó una baja del 0,83%, con el dólar a $1265 para la compra y $1327 para la venta.
En contraste, Banco Macro elevó su cotización a $1285/$1327, con una suba del 0,38%. De esta manera, el spread entre compra y venta varía entre $40 y $62 según la entidad.
Dólar hoy.
Dólar blue estable
El dólar blue se mantuvo sin variaciones este jueves 21 de agosto y cotizó a $1320 para la compra y $1340 para la venta. Con un spread de $20 entre ambas puntas, la brecha con el tipo de cambio oficial se mantuvo relativamente acotada.
A diferencia de otros segmentos del mercado, el blue no mostró movimientos durante la jornada, lo que refleja una tensa calma en el circuito informal mientras el mercado sigue atento a definiciones económicas y políticas.
Cotizaciones de hoy.
El MEP vuelve a subir
El dólar MEP mostró una leve suba este jueves y cotiza a $1314,27 para la compra y $1314,65 para la venta, con una variación diaria positiva del 0,39%. La brecha con el dólar blue se amplía levemente, marcando una diferencia cercana a los $25.
En un contexto de mayor demanda de cobertura en el mercado financiero, este tipo de cambio bursátil continúa con una tendencia alcista, aunque moderada, reflejando la cautela de los inversores.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.